Viki Gabor wie, jak zaskoczyć swoich fanów. Młoda gwiazda podczas relacji na InstaStories pokazała kadry z salonu fryzjerskiego, w którym przeszła niezłą metamorfozę. Okazuje się, że Viki Gabor zdecydowała się na sporą zmianę na głowie i pożegnała się z czarnym kolorem włosów. Nastolatka postawiła na intensywną czerwień!

Viki Gabor pochwaliła się nowym kolorem włosów

Viki Gabor należy do grona najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia. Swoją przygodę z show-biznesem rozpoczęła od udziału w "The Voice Kids" i miała wówczas zaledwie dwanaście lat. I chociaż Viki nie wygrała talent show to jej kariera nabrała tempa. W 2019 roku artystka wygrała Eurowizję Junior. Ostatnio okazało się również, że Viki Gabor będzie miała specjalną rolę podczas Eurowizji 2024 i już dziś wieczorem zobaczymy ją podczas finału konkursu. Teraz okazuje się, że tuż przed tym wydarzeniem Viki Gabor postanowiła zaszaleć u fryzjera!

Viki Gabor Lukasz Kalinowski/East News

Viki Gabor w sobotnie popołudnie zaskoczyła swoich fanów i dodała krótką relację z salonu fryzjerskiego. 16-letnia piosenkarka zmieniła kolor włosów i pożegnała się z czarnym kolorem. Teraz na głowie Viki Gabor możemy zobaczyć intensywny czerwony kolor. Nastolatka pochwaliła się swoją metamorfozą, a my przecieramy oczy ze zdumienia. Tylko spójrzcie, jak teraz prezentuje się Viki Gabor. Pasuje jej taki kolor?

Instagram @vikigaborofficial

Naszym zdaniem Viki Gabor wygląda świetnie! Zgadzacie się z naszą opinią? A może woleliście ją w czarnych włosach?

