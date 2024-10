7 z 12

Emilia Krakowska

Emilia Krakowska grała w "Na dobre i na złe" od 1999 do 2007 roku. Widzowie doskonale zapamiętali ją jako Gabrielę Kalitę. W 2021 roku aktorka wspomniała o serialu, mówiąc: ``Praca przy tym serialu to był wspaniały czas. Moja bohaterka pokazywała, że gosposia to nie jest nikt gorszy i że nawet może być traktowana jako równoprawny członek rodziny. Zainspirowała też starszych ludzi do zrezygnowania z samotności, gdy się zakochała na stare lata i wyszła za mąż``