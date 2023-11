Przesuszone i pozbawione blasku – bardzo wiele kobiet, opisując swoje włosy, te określenia wymienia w pierwszej kolejności. I w sumie nic w tym zaskakującego. Większość z nas farbuje pasma, codziennie lub co drugi dzień je stylizuje z użyciem gorącego powietrza suszarki lub używa do ułożenia fryzury prostownicy lub lokówki. Każdy z tych elementów to kolejna cegiełka do tego, by włosy w dłuższej perspektywie straciły zdrowy wygląd i blask. A jeśli jeszcze do tego dołożyć fakt, że Polki mają słowiański typ włosów, czyli cienkie, delikatne i podatne na działanie czynników zewnętrznych, to okazuje się, że z problemem przesuszonych i matowych włosów zmaga się większość z nas – przynajmniej okresowo.

Jak sobie z tym poradzić? Pierwszym krokiem do odzyskania zdrowo wyglądających, błyszczących włosów powinna być odpowiednio dobrana, kompleksowa pielęgnacja. Kolejny krok to właściwa stylizacja – wykonywana z produktem do termoochrony i przy użyciu możliwie najniższej temperatury. Takie rady dają zawsze eksperci zajmujący się wyglądem włosów, a ja wierzę dobrym specjalistom. Dlatego gdy w moje ręce trafiły kosmetyki do włosów suchych i matowych z serii Oleo Intense Syoss, bardzo się ucieszyłam. Jest to bowiem marka, która przenosi doświadczenie z profesjonalnych salonów fryzjerskich na formuły swoich produktów i stosuje w nich wszystkie nowoczesne technologie oraz składniki aktywne, by zapewnić włosom jak najlepszą pielęgnację i stylizację dopasowaną do ich potrzeb.

Miałam okazję przetestować cztery produkty:

szampon do włosów suchych i matowych Syoss Oleo Intense Shampoo,

odżywkę do włosów suchych i matowych, Syoss Oleo Intense Conditioner,

intensywną odżywkę do włosów suchych i cienkich Syoss Oleo Intense Intensive Conditioner

olejkową kurację do włosów do spłukiwania Syoss Oleo Intense Luxurious Shine Oil-to-Cream Wash Out Treatment.

Przemyślane formuły linii Oleo Intense Syoss

Cała seria do włosów suchych i matowych Syoss jest oparta na odżywczych japońskich olejkach kwiatowych: sakura, tamanu, shiso oraz tsubaki. Kompozycja tych składników aktywnych sprawia, że włosy odzyskują nawilżenie, gładkość, miękkość, a co za tym idzie – zdrowy blask. Jednak ich działanie jest również długofalowe. Ponieważ przesuszone włosy mają tendencję do łamania się i rozdwajania, substancje pielęgnujące w kosmetykach Oleo Intense Syoss zwiększają odporność pasm na uszkodzenia. A to ma kluczowe znaczenie podczas stylizacji z użyciem wysokiej temperatury. Włosy o wiele lepiej ją znoszą i nie ulegają zniszczeniu. W lepszej kondycji są także końcówki.

Dużym plusem linii Oleo Intense jest to, że produkty nie zawierają silikonów, a także fakt, że mają wegańskie formuły, w 70-97 procentach oparte na naturalnych składnikach. Kolejna zaleta do elegancki, ciepły i niezbyt intensywny zapach, jaki te produkty zostawiają na włosach – ani za słaby, ani za mocny. Moim zdaniem idealny.

Zdarza się, że kosmetyki przywracające włosom blask mogą obciążać włosy. Jaki efekt dają produkty Oleo Intense? Sprawdzam!

Szampon do włosów suchych i matowych Syoss Oleo Intense Shampoo

Ma bardzo przyjemną żelową konsystencję i lekko złoty kolor. Bardzo dobrze się pieni, szybko spłukuje. Skóra głowy i włosy po umyciu są dobrze oczyszczone i przygotowane do nałożenia odżywki. Już na tym etapie pasma dostają pierwszą porcję odżywienia, bowiem szampon zawiera wspomnianą wcześniej kompozycję japońskich olejków, które wnikają w pasma i je wygładzają oraz wzmacniają. Przy regularnym stosowaniu włosy są mniej podatne na negatywne czynniki zewnętrzne, takie jak gorące powietrze suszarki czy promieniowanie UV. Włosy po wysuszeniu są miękkie, sypkie i błyszczące, lekko odbite od nasady.

Intensywna odżywka do włosów suchych i cienkich Syoss Oleo Intense Intensive Conditioner

Ponieważ w linii Oleo Intense znajdują się dwie odżywki, ja „na pierwszy ogień” wybrałam tę, która jest stworzona do moich cienkich włosów, czyli Oleo Intense Intensive Conditioner. Ma delikatną kremową konsystencję, która dobrze wnika we włosy i przyjemnie się na nich rozprowadza. Przed aplikacją lekko osuszyłam włosy, żeby odżywka nie spływała, a po jej nałożeniu rozczesałam pasma szerokim grzebieniem, aby równomiernie ją rozprowadzić. Po kilku chwilach spłukałam kosmetyk pod prysznicem i od pierwszej chwili czułam, że włosy są porządnie odżywione i nawilżone. Idealnie się rozczesywały. Po wysuszeniu byłam jeszcze bardziej zadowolona z efektu. Włosy łatwo poddawały się stylizacji, stały się gładkie, nabrały blasku, ale w żadnym razie nie były obciążone. Odzyskały elastyczność i miękkość. Moim zdaniem ta odżywka to prawdziwy hit! Świetne remedium na suchość włosów i brak blasku. U mnie sprawdziła się doskonale.

Ten superefekt z pewnością jest także zasługą sprayu, którego użyłam do termoochrony przed wysuszeniem włosów. Mowa o Keratin & Volume Blow Dry Heat Protection Spray Sayoss.

Odżywka do włosów suchych i matowych Syoss Oleo Intense Conditioner

Działanie tego kosmetyku jest zbliżone do odżywki, którą opisałam w pierwszej kolejności. Równie pięknie pachnie, ma nieco lżejszą, aksamitną konsystencję. Otula włosy odżywczą „kołderką”, łatwo się spłukuje. Po jej użyciu pasma są miękkie i błyszczące, a olejkowa formuła wzmacnia je i chroni przed uszkodzeniami i puszeniem, ale nie obciąża włosów. Opakowanie tego produktu na pewno wystarczy na długo, bo kosmetyk jest wydajny.

Olejkowa kuracja Syoss Oleo Intense Luxurious Shine Oil-to-Cream Wash Out Treatment

To kosmetyk z gatunku SOS. Nakładasz na mokre włosy na kilka sekund, rozprowadzasz grzebieniem, spłukujesz i nie wierzysz, że w tak krótkim czasie włosy mogą odzyskać gładkość i blask. W tym produkcie dawka składników odżywczych na bazie japońskich olejków jest naprawdę spora, więc nawet mocno przesuszone i matowe włosy będą wyglądały zdrowo już po pierwszej aplikacji. Kuracja ma postać lekkiej półpłynnej oliwki. Opakowanie zostało wyposażone w specjalny aplikator, który po przekręceniu ułatwia nałożenie na włosy odpowiedniej porcji produktu. Mimo że kosmetyk ma olejkową formułę, jeśli nie przetrzyma się go zbyt długo na włosach, nie obciąża pasm. Dodaje im intensywnego blasku i sprawia, że są elastyczne i sprężyste. Co więcej, po tym produkcie włosy najdłużej zachowują zapach.

Kosmetyki z linii Oleo Intense Syoss warto stosować nie tylko wtedy, gdy włosy są bardzo suche i matowe. Produkty sprawdzają się również u osób, które chcą poprawić ogólną kondycję pasm i zabezpieczyć je przed negatywnym wpływem przesuszonego powietrza czy po prostu wzmocnić strukturę włosów. Kompozycja czterech japońskich olejków kwiatowych wzmacnia i chroni każde włosy, które tego potrzebują.

