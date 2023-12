Anna Mucha zdecydowała, że w tym roku nie spędzi świąt Bożego Narodzenia tradycyjnie i postawiła na wyjazd do tropików z całą rodziną. Aktorka chętnie relacjonuje wycieczkę na swoim InstaStories, jednak okazuje się, że podróż nie do końca przebiega zgodnie z jej myślą. Rodzina napotkała na pewne problemy, którym musiała stawić czoła. Co się wydarzyło?

Reklama

Anna Mucha spędziła święta na Madagaskarze. Pojawiły się jednak problemy

Anna Mucha chętnie pokazuje swoją codzienność na Instagramie. Aktorka często publikuje kadry z podróży dzięki czemu wiemy, że w tym roku zwiedziła już m.in. Meksyk i Paryż. Ostatnio okazało się, że na święta Bożego Narodzenia postanowiła wybrać się na Madagaskar. Podczas świątecznego wyjazdu pojawił się jednak pewien problem. Aktorka i jej bliscy wypożyczyli samochód, który zepsuł się podczas podróży.

Jesteśmy w jakiejś wiosce. Niestety, na wertepach zawieszenie nam padło i był taki dosyć nieprzyjemny huk. W tej chwili w wiosce gdzieś chłopcy starają się to naprawić. Mamy teraz czas, żeby zwiedzać afrykańskie wioski — powiedziała Anna Mucha.

Anna Mucha Instagram @taannamucha

Zobacz także: Plebiscyt "Gwiazdy Party". Wybierz aktora/aktorkę 2023 roku. Zagłosuj!

Anna Mucha zaplanowała wycieczkę, przez którą cała rodzina miała spędzić w trasie dwa dni. Niestety, gwiazda nie spodziewała się tego, że dojdzie do awarii samochodu.

Nasz samochód dzisiaj pojechał do warsztatu takiego już poważniejszego, jesteśmy w większym mieście (...). Zobaczymy, jak to będzie. Czeka nas dzisiaj kolejna kilkugodzinna przeprawa. Sęk w tym, że wymyśliłam sobie wycieczkę, zachwyciłam się tym swoim pomysłem, mój mężczyzna ulega moim pomysłom, więc kupił bilety. Dopiero potem zaczęliśmy czytać na temat tego miejsca i nie były to dobre informacje — dodała.

Anna Mucha Instagram @taannamucha

Zobacz także: Anna Mucha nagle zaskoczyła radosną nowiną. „Jeden z najpiękniejszych dni w moim życiu!”

Awaria samochodu nie popsuła aktorce dobrego humoru. Gwiazda w wolnym czasie chętnie odpowiadała na pytania internautów. W pewnym momencie ktoś zapytał wprost dlaczego Anna Mucha razem z rodziną odeszli od tradycji i spędzają święta w tropikach. Wiadomość od jednej z internautek zirytowała gwiazdę "M jak miłość".

Zastanawiam się, jak odpowiedzieć. Cisną mi się brzydkie wyrazy na usta (...). To jest nasza decyzja i (...) nie mam zamiaru na ten temat dyskutować

Reklama

A wy co sądzicie o spędzaniu świąt Bożego Narodzenia za granicą?