Pokrzywa, mniszek lekarski, skrzyp, lubczyk i dzika róża to najpopularniejsze zioła moczopędne. Częste oddawanie moczu wpływa korzystnie na funkcjonowanie organizmu człowieka, oczyszcza go z toksyn i usuwa szkodliwe dla zdrowia produkty przemiany materii.

Reklama

Naturalnym sposobem na częstsze oddawanie moczu jest picie ziół moczopędnych takich jak: pokrzywa, mniszek lekarski, skrzyp czy dzika róża.

Zioła moczopędne to te, które zwiększają ilość oddawanego moczu. Są to suplementy diety. Mają za zadanie zwiększyć częstotliwość i ilość wytwarzania moczu w organizmie. Wiąże się to z częstszym usuwaniem płynów z organizmu, co jest ważnym elementem w przypadku leczenia chorób nerek. Wraz z moczem organizm usuwa szkodliwe dla zdrowia produkty przemiany materii. Zaletą ziół jest to, że nie wywołują żadnych skutków ubocznych (o ile są odpowiednio stosowane).

Zobacz także

Jak działają zioła na częste oddawanie moczu?

Osoby, którym poleca się stosowanie ziół moczopędnych cierpią zwykle na infekcje układu moczowego i pęcherza, zapalenie prostaty, kamicę nerkową itp. Zadaniem ziół jest zminimalizowanie ilości wody, która gromadzi się w organizmie. Dzięki temu płyn nie zalega w tkankach, a organizm produkuje więcej moczu. Cechą dodatnią ziół jest to, że nie powodują ubytku elektrolitów (w odróżnieniu od środków dostępnych w aptece). Organizm nie traci więc ważnych jonów.

Zioła na częste oddawanie moczu występują zazwyczaj w postaci herbat, kapsułek lub ekstraktów dostępnych bez recepty. Herbatę przygotowuje się zalewając łyżkę suszonych ziół wrzątkiem i pozostawiając ją do zaparzenia na około 10-15 minut. Napar można pić w czystej postaci lub osłodzić go odrobiną miodu. Dobowa dawka spożycia ziół moczopędnych to niecała filiżanka.

Najczęściej wybierane zioła moczopędne

Istnieje cała gama ziół moczopędnych. Część z nich zwalcza bakterie, inne pobudzają działanie układu odpornościowego, a jeszcze inne, zapobiegają tworzeniu kamieni nerkowych i powstrzymują skurcze. Do najbardziej popularnych ziół na częste oddawanie moczu należą:

Zielona herbata – napar z zielonej herbaty ma działanie hamujące rozwój bakterii . Pobudza działanie pęcherza moczowego i przyspiesza wydalanie toksyn z organizmu. Zielona herbata poprawia pracę serca i układu pokarmowego.

. Pobudza działanie pęcherza moczowego i przyspiesza wydalanie toksyn z organizmu. Zielona herbata poprawia pracę serca i układu pokarmowego. Pokrzywa zwyczajna – ma działanie moczopędne i oczyszczające. Pokrzywa wykorzystywana jest w leczeniu stanów nieżytowych i zapaleniach dróg moczowych.

i zapaleniach dróg moczowych. Mniszek lekarski – jest drogocennym źródłem potasu. Poprawia pracę nerek, wątroby i śledziony. Oczyszcza krwiobieg. Zawarte w nim substancje czynne działają żółciotwórczo i żółciopędnie. Mniszek lekarski wykorzystywany jest w kamicy moczowej , schorzeniach reumatyzmu i początkowym okresie cukrzycy.

, schorzeniach reumatyzmu i początkowym okresie cukrzycy. Skrzyp polny – to środek moczopędny, który stosuje się w lekkich schorzeniach dróg moczowych i kamicy nerkowej.

Dzika róża – owoc dzikiej róży to cenne źródło witaminy C. Jest środkiem pomocniczym przy zapaleniach nerek , dróg żółciowych oraz stanach zapalnych drobnych naczyń krwionośnych.

, dróg żółciowych oraz stanach zapalnych drobnych naczyń krwionośnych. Lubczyk ogrodowy – stosowany wewnętrznie w dolegliwościach, tj. ból brzucha, niedobór żółci, osłabienie czynności wątroby.

Zioła są naturalnym skarbem ziemi. Nie można jednak zapominać, by korzystać z ich dobra według zaleceń i nie przekraczać określonej dawki spożycia. Taka sytuacja grozi odwodnieniem, zmniejszeniem objętości krwi lub biegunką.