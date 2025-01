Sting, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci muzyki światowej, odwołał swoje najbliższe występy w Europie. Decyzja ta została podjęta w wyniku zaleceń lekarza. Jak wynika z oficjalnego oświadczenia, muzyk musi odpocząć i zadbać o swoje zdrowie. Nie podano jednak szczegółowych informacji na temat problemów zdrowotnych artysty, co wzbudza jeszcze większe zainteresowanie wśród jego fanów.

Sting przerywa trasę koncertową

Management Stinga poinformował, że decyzja o odwołaniu koncertów była nieunikniona. W mediach społecznościowych pojawiło się oświadczenie, w którym przekazano, że brytyjski muzyk nie może wystąpić przed publicznością w styczniu z powodu choroby. Ustalono już nowe daty imprez, które zostały przeniesione na maj i czerwiec. Dodano, że gwiazdor wznowi trasę koncertową dopiero w lutym.

Za radą lekarza, z powodu choroby, z głębokim żalem Sting musi odwołać swój występ na Bass Magazine Awards w najbliższy czwartek i przełożyć koncerty STING 3.0 w Phoenix, AZ (pierwotnie zaplanowane na 24 stycznia) na 1 czerwca i Wheatland, CA (pierwotnie zaplanowane na 26 stycznia) na 28 maja, a także występ na 20. rocznicy Cherrytree Music Company, która odbędzie się 29 maja. Fani powinni zachować bilety na przełożone koncerty, ponieważ zostaną one uwzględnione w nowych datach. Sting szczerze przeprasza za wszelkie niedogodności i wyraża wdzięczność fanom za zrozumienie – czytamy w komunikacie.

Pomimo wielu spekulacji, szczegóły dotyczące stanu zdrowia Stinga nie zostały ujawnione. Można jedynie przypuszczać, że muzyk zmaga się z problemami wymagającymi przerwy w intensywnej działalności koncertowej. Warto podkreślić, że Sting przez lata utrzymywał wysoki poziom aktywności zawodowej, nieustannie nagrywając i występując na żywo. Mimo zaawansowanego wieku brytyjski wokalista cały czas może pochwalić się dobrą formą. Wiadomo, że muzyk cierpi na chorobę afektywną dwubiegunową, o czym wielokrotnie wspominał publicznie.

Co z koncertami Stinga w Polsce?

Sting ma wrócić na scenę 8 lutego w Indianapolis. Gwiazdor ma wystąpić razem z Billym Joelem. Warto przypomnieć, że multiinstrumentalista w tym roku ma pojawić się również w Polsce. Artysta zaplanował koncerty w Krakowie i Gliwicach, które odbędą się w październiku (20 i 21).

Sting to jedna z legend muzyki

Sting to brytyjski wokalista, kompozytor, autor tekstów, aktor i filantrop. Urodził się jako Gordon Matthew Thomas Sumner 2 października 1951 roku w Wallsend, w Anglii. Zdobył światową sławę jako frontman i basista rockowego zespołu The Police, założonego w 1977 roku. Grupa znana jest z takich hitów jak: „Every Breath You Take”, „Message in a Bottle” czy „Roxanne”. Po rozpadzie zespołu w 1986 roku, Sting rozpoczął solową karierę, odnosząc ogromny sukces.

Na swoim koncie Sting ma 17 nagród Grammy, Emmy, Złoty Glob oraz nominację do Oscara za muzykę filmową.

