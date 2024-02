Andrzej z Plutycz to obok Gienka jeden z najsympatyczniejszych uczestników programu "Rolnicy. Podlasie". Choć ich gospodarstwo wywołuje spore kontrowersje, to widzowie lubią oglądać ten duet na ekranie i chętnie śledzą ich codzienne perypetie. Ostatnio Andrzej z Plutycz opublikował zdjęcie, którym zdradził, że zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Co cię stało?

Andrzej z Plutycz ma problemy ze zdrowiem. Co się stało?

Andrzej z Plutycz w programie "Rolnicy. Podlasie" pojawia się od samego początku razem ze swoim ojcem Gienkiem i bratem Jarkiem. Rolnik prowadzi niewielkie gospodarstwo na podlaskiej wsi, a w programie pokazuje, że życie rolnika nie należy do łatwych i nieustannie mierzy się z różnymi problemami. Andrzej z Plutycz według internautów jest najbardziej leniwym uczestnikiem programu, który bardzo często narzeka, ale poświęca niewiele czasu, aby coś zmienić w swoim życiu.

Ostatnio o gwiazdorze "Rolników. Podlasie" zrobiło się głośno w kontekście strajku rolników, kiedy wyszło na jaw, że nie bierze w nim udziału. Okazuje się, że Andrzej z Plutycz miał ważne wytłumaczenie i okazało się, ze jego nieobecność jest związana z problemami zdrowotnymi. Uczestnik był zmuszony wybrać się na turnus rehabilitacyjny w Szklarskiej Porębie. Co się stało?

Facebook @Gienek i Andrzej

Internauci wspierają Andrzeja z Plutycz w jego powrocie do zdrowia i nie ukrywają, że rolnik potrzebuje wypoczynku podobnie, jak jego tata Gienek. Jedna z fanek "Rolników. Podlasie" zdradziła, co dolegało Andrzejowi z Plutycz:

Pan Andrzej potrzebuje wypoczynku. Za dużo dźwiga, ciężko pracuje. Oby nie nabawił się z tego dźwigania przepukliny żołądka. Pan Gienek również. Mam nadzieję, że ścięgno się podgoiło i nie trzeba będzie operować.

screen "Rolnicy. Podlasie" Focus TV

W programie "Rolnicy. Podlasie" oprócz kultowych już postaci Andrzeja, Gienka i ich przyjaciół zobaczymy też Emilię z Laszek, Monikę i Tomka z Pokaniewa, Bogdana Kubalę z rodziną, Agnieszkę i Jarka z Bronowa, a już niebawem do uczestników dołączy nowy członek rodziny Patrycji i Szymona. Termin porodu zbliża się wielkimi krokami.

screen "Rolnicy. Podlasie" Focus TV