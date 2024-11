Śmierć Elżbiety Zającówny wstrząsnęła Polską. Prokuratura bada sprawę, a wyniki sekcji zwłok będą dostępne za kilka miesięcy. Pogrzeb aktorki ma się odbyć już wkrótce.

Elżbieta Zającówna, jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek, zmarła nagle 28 października 2024 roku. Informacje o śmierci artystki zaszokowały zarówno jej bliskich, jak i fanów, którzy licznie wyrażają swoje wsparcie dla rodziny w mediach społecznościowych. Ciało aktorki zostało odnalezione przez jej córkę Gabrielę.

Ciało kobiety zostało znalezione w mieszkaniu, do którego weszła jej córka. Wcześniej pani Gabriela bez skutku próbowała dodzwonić się do mamy. Gdy ta nie odbierała, postanowiła do niej pojechać

- przekazał prokurator Piotr Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie 'Super Expressowi'.