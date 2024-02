Joanna Opozda poddała się laserowej korekcie wzroku, która poprawiła jej komfort życia. Po ciąży wzrok aktorki ponownie się pogorszył, jednak teraz ma pewne obawy przed powtórzeniem zabiegu. To straszne, z czym zmaga się 35-latka. Joanna Opozda podzieliła się niepokojącym wyznanie,

Już od dłuższego czasu Joanna Opozda i Antek Królikowski nie są razem, ale wciąż łączy ich 2-letni synek Vincent. Ich medialna batalia odbiła się szerokim echem i wciąż nie doczekała się jeszcze swojego zakończenia. Ostatnio Opozda zdradziła, od kiedy nie ma kontaktu z Królikowskim i uderzyła w alimenciarzy. Aktorka głośno mówi o tym, że samotnie wychowuje syna, a teraz otworzyła się na temat problemów zdrowotnych. Okazuje się, że 35-latka ma duże problemy ze wzrokiem.

Cierpiałam na krótkowzroczność i całkiem spory astygmatyzm. Moja wada strasznie przeszkadzała mi w codziennym funkcjonowaniu. Bez okularów lub soczewek nie rozpoznałam ludzi na ulicy, co było dosyć kłopotliwe. Nigdy też nie wiedziałam, czy człowiek po drugiej stronie ulicy macha do mnie, czy do kogoś innego. Nosiłam więc soczewki, które jednak strasznie wysuszały mi oczy. Okulary natomiast były niewygodne i nie pasowały do każdego stroju

— powiedziała Joanna Opozda w rozmowie z ''SuperExpressu''.