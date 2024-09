Poznaliśmy już wszystkie pary 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Jedną z nich są Joanna i Kamil, którzy szybko podbili serca widzów. Początkowo wielu fanów programu było niemalże pewnych, że związek tej dwójki na pewno przetrwa, jednak teraz wśród internautów pojawiły się pierwsze wątpliwości. Wszystko przez zwiastun kolejnego odcinka programu i niepokojące słowa Kamila!

Pierwsze problemy u Joanny i Kamila ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"?

Joanna i Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podczas pierwszego spotkania ewidentnie się sobie spodobali. Pan młody przed kamerami nie szczędził komplementów swojej żonie.

Poczułem jakieś połączenie między nami. Po prostu poczułem się komfortowo. Zniknęły pewne obawy, które towarzyszyły mi od początku. (...) Pojawiła się osoba, która wpasowuje się w mój kanon piękna, jeżeli chodzi o kobietę - stwierdził wprost Kamil

Również Joanna nie ukrywała, że gdy zobaczyła swojego męża, to od razu wiedziała, że "będzie okej". Co więcej, już podczas wesela mogliśmy zobaczyć pierwszy pocałunek Joanny i Kamila ze "ŚOPW"!

screen "Ślub od pierwszego wejrzenia"

Jednak końcówka ostatniego odcinka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nieco zaniepokoiła fanów programu. Wszystko przez to, co możemy zobaczyć w zwiastunie, z którego wynika, że pary wyruszyły już w podróże poślubne. Kamil bowiem przyznał wprost, że póki co nie potrafi zainteresować swojej żony żadnym tematem do rozmowy.

Nie potrafię znaleźć w tym momencie jakiegoś tematu, którym mógłbym ją zainteresować - słyszymy

Niepokojące wydają się być też słowa Joanny, która stwierdziła:

Mój mąż może zrobić lub powiedzieć jedną rzecz, która od razu mnie do niego przyciągnie, ale może też być tak, że mnie odepchnie - stwierdziła Joanna

fot. mat. pras. Ślub od pierwszego wejrzenia TVN

Fani "ŚOPW" po obejrzeniu odcinka stwierdzili, że nad małżeństwem Joanny i Kamila mogą pojawić się czarne chmury. Przyznają wprost, że ich zdaniem Asia chce trzymać męża "krótko" i jest zbyt pewna siebie, co może doprowadzić do kryzysu.

Jak dla mnie Asia powinna spuścić z tonu

Pewna siebie i raczej go będzie trzymała krótko, a to może nie wróżyć nic dobrego, sądząc po zwiastunie... Obym się myliła, bo życzę wszystkim dobrze

Ta Asia wydaje się ze wszystkiego taka niezadowolona - piszą internauci

Wy też tak uważacie?

