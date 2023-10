Izabela Juszczak ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podczas relacji na InstaStories opublikowała oświadczenie, w którym przekazała niepokojące informacje o swoim stanie zdrowia. Niestety, okazuje się, że była uczestniczka telewizyjnego show przechodzi trudne chwile. Przez problemy ze zdrowiem musiała chwilowo zrezygnować ze swojej pracy.

Iza z "Ślubu od pierwszego wejrzenia" szczerze o problemach ze zdrowiem

Iza z piątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w ostatnim czasie ograniczyła swoją obecność z mediach społecznościowych. Fani, którzy kibicują jej po programie TVN z pewnością zastanawiali się, dlaczego Iza tak rzadko publikuje nowe zdjęcia i nagrania na Instagramie. Teraz wszystko stało się jasne. Iza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podczas relacji na InstaStories udostępniła wpis, który wcześniej pojawił się na profilu jej salonu fryzjerskiego. Niestety, okazuje się, że Iza ma problemy ze zdrowiem.

Kochani... Z przykrością informuję, że przyszedł czas i że mnie dopadły poważne skutki ubocznej mojej pracy. Obecnie nie jestem w stanie wykonywać moich codziennych czynności w salonie- rozpoczęła swój wpis Iza.

Instagram @iziiij85

Okazuje się, że ze względu na problemy zdrowotne była uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przebywa na zwolnieniu lekarskim.

W chwili obecnej przebywam na L4. Sandra będzie się z każdym z Was kontaktować osobiście w poniedziałek w celu przełożenia obecnych waszych wizyt. Za utrudnienia bardzo Was przepraszam i mam nadzieję, że szybciutko do Was wrócę. Ściskam, Izabela- czytamy w oświadczeniu opublikowanym w sieci.

Instagram @iziiij85

Izabela nie zdradziła, co dokładnie jej dolega, ale my mocno trzymamy za nią kciuki i mamy nadzieję, że szybko wróci do zdrowia.

