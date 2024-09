Jakub i Paulina długo musieli mierzyć się ze sporym hejtem. Internauci nie ufali Rzeźniczakowi i nie ukrywali, że są pesymistycznie nastawieni do jego nowego związku. Co poniektórzy dawali im nawet raptem kilka miesięcy. Oni jednak na każdym kroku udowadniali, że połączyła ich prawdziwa miłość, której dopełnieniem jest córeczka. Teraz piłkarz opublikował nagranie z żoną i dodał do niego wymowny wpis.

Jakub Rzeźniczak zaskoczył wyznaniem nt. związku

Ta dwójka nie miała łatwego startu. Jakub Rzeźniczak ma bowiem za sobą kilka nieudanych związków i sporo kontrowersji, dlatego gdy ujawnił swój związek z Pauliną, odbiorcy byli negatywnie do niego nastawieni. Spore poruszenie wywołały również szybkie zaręczyny i jeszcze szybszy ślub. Para nie dawała się nieprzychylnym komentarzom i coraz śmielej relacjonowali wspólne życie.

W lutym tego roku Paulina i Kuba doczekali córeczki, a kilka miesięcy temu przenieśli się do Warszawy. Również w życiu zawodowym Rzeźniczaka zaszły spore rewolucje, bowiem musiał pożegnać się ze swoim klubem piłkarskim i to w cieniu afery, ale za to spróbował swoich sił w MMA, walcząc na jednej z gal freak fightowych. Dziś małżonkowie cieszą się o wiele większym wsparciem wśród internautów, co zachęca ich do tego, by pokazywać więcej kadrów ze swojego życia. Teraz Kuba zamieścił nagranie z żoną i wspomniał o problemach.

Na początku widzimy smutnego Rzeźniczaka i czarno-biały kadr oraz informację o "100 problemach". Po chwili dołącza do niego żona z córeczką, a liczba zmartwień zmniejsza się do zera! W ten niezwykle poruszający sposób piłkarz przekazał, że wsparcie najbliższych jest dla niego niezastąpione i pomaga mu w wielu kłopotliwych sytuacjach.

Bo razem jest łatwiej. (...) Każdy z nas ma problemy, ale jest dużo łatwiej je rozwiązać, gdy masz obok siebie osobę, z którą rozmawiasz o wszystkim… wówczas ten problem nie jest już taki trudny do rozwiązania

Filmik Kuby niezwykle poruszył internautów. Ci nie mogą wyjść z podziwu, jak dobraną parę tworzą Rzeźniczakowie.

Bo grunt to rodzina... wspaniale, że siebie macie i tak się dobraliście, że dzielicie między siebie szczęście i smutki!

Ulubiona rodzinka

Jesteście wspaniałą rodzinka, życzę najlepszego

