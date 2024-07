Tonik z cytryny działa rozjaśniająco i odżywia zmęczoną skórę. Cytryna pomaga na trądzik i likwiduje zaskórniki. Zawarte w cytrynie przeciwutleniacze spowalniają procesy starzenia.

Działanie toniku z cytryny

Cytryna to naturalna bomba witaminowa. Jest źródłem beta-karotenu, witamin z grupy B, witaminy E, C i minerałów. Cytryna pomaga na pryszcze, zaskórniki i wągry. Łagodzi trądzik. Osusza zmiany, odtłuszcza i zmniejsza wykwity. Odżywia zmęczoną i poszarzałą skórę. Tonik z cytryny rozjaśnia cerę i usuwa drobne przebarwienia. Ujędrnia i odżywia skórę. Zawarte w cytrynie przeciwutleniacze spowalniają procesy starzenia. Witamina C wpływa na produkcję kolagenu, który jest odpowiedzialny za elastyczność skóry. Tonik z cytryny działa antyseptycznie i antybakteryjnie. Poza skutecznością i wydajnością, tonik z cytryny jest niedrogi i łatwy do samodzielnego przygotowania.

Przepis na domowy tonik z cytryny

Cytrynę dokładnie oczyść pod bieżącą wodą. Do szklanki z wodą (przegotowaną, mineralną lub destylowaną) wrzuć dwa plastry cytryny ok. 1,5 cm (mogą być ze skórką) lub wyciśnij do wody sok z połowy cytryny (nie należy stosować gotowego soku rozcieńczonego, ponieważ zawiera on niebezpieczne dla skóry konserwanty). Kosmetyk odstaw na 20-30 minut. Tonik jest już gotowy. Im więcej dodasz soku z cytryny, tym tonik będzie bardziej rozjaśniał skórę. Tonik z cytryny możesz wzbogacić także sokiem z ogórka lub startą na tarce połową małego świeżego ogórka. Ogórek dodatkowo nawilży i odżywi skórę. Tonik przechowujemy w lodówce od 4 do 5 dni.

Tonik z cytryny najlepiej nakładać na twarz wieczorem. Zwilżonym w kosmetyku płatkiem przemywamy twarz i nakładamy krem nawilżający. Skóra przemyta tonikami wykonanymi na bazie kwasów owocowych nie powinna być eksponowana na działanie promieni słonecznych. Słońce może wówczas spowodować przebarwienia na skórze.

Efekty toniku z cytryny

Tonik z cytryny zalecany jest szczególnie dla osób z cerą tłustą lub mieszaną. Osoby o wrażliwej skórze powinny stosować go ostrożnie, np. przygotowywać tonik o mniejszym stężeniu kwasu cytrynowego (na bazie 1 plastra owocu lub soku z ćwierci cytryny) i nakładać go punktowo. Tonik z cytryny działa ściągająco. Przywraca elastyczność skóry. Redukuje wydzielanie sebum (wydzielany przez gruczoły skórne łój, który zapewnia miękkość, warstwę antybakteryjną i przeciwgrzybiczą skóry), dzięki czemu skóra jest naturalnie matowa i bez efektu świecenia.