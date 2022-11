"Hotel Paradise 6": Hania szczerze o swoich zaburzeniach odżywiania. Pokazała zdjęcia z przeszłości

Hania Balwierczak z " Hotelu Paradise 2 " zdecydowała się na operację nosa?! Na jej Instagramie pojawiło się zdjęcie sugerujące, że jest już po operacji. Fani jednak nie do końca w to wierzą, ponieważ uczestniczka dała się poznać jako osoba, która w pełni akceptuje to jak wygląda, pomimo tego, że zdarza jej się spotkać z krytyką i niemiłymi komentarzami. Myślicie, że Hania zdecydowała się na operację plastyczną? Zobaczcie zdjęcie, które umieściła w sieci. Zobacz także: "Hotel Paradise 2": Krytyczne komentarze po pojawieniu się Hani! „Jaka ważna, nic powiedzieć nie można” Szukasz maści, które zniwelują blizny po operacji? Wykorzystaj oferowany przez Doz pl kod rabatowy i nie przepłacaj. Hanna Balwierczak z "Hotelu Paradise 2" po operacji nosa Pobyt Hani Balwierczak w "Hotelu Paradise 2" był krótki ale bardzo intensywny. Rudowłosa uczestniczka zderzyła się z niezbyt pochlebnymi opiniami na temat swojej urody. Już na samym wejściu podkreśliła: Na pewno nie podobam się wszystkim mężczyznom. Na pewno nie spodobam się każdemu. Jestem osobowością narcystyczną. Podczas "puszki pandory" uczestnicy zgodnie stwierdzili, że Hania nie jest w ich typie. Na pytanie czy nie przeszkadza jej, że się tak mocno wyróżnia odpowiedziała: Absolutnie mi to nie przeszkadza. Od dziecka się wyróżniam i jestem oswojona z tym, że gdziekolwiek nie jestem to zawsze niosę ten ciężar bycia inną i jest to dla mnie naturalne. Hania podkreślała, że bardzo dobrze czuje się w swojej skórze i akceptuje to jak wygląda. Internauci byli pod wrażeniem, że docenia swoją naturalną urodę i nie ulega pogoni za ideałami i powierzchownym ocenom innych. Na Instagramie uczestniczki "Hotelu Paradise 2" pojawiło się...