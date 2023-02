"Top Model": Olga Kleczkowska w mocnych słowach o zaburzeniach odżywiania. Mówi o bólu

Olga Król była jedną z najbardziej charakterystycznych uczestniczek 10. edycji "Top Model". Modelka od początku programu wzbudzała skrajne emocje wśród widzów, którzy często krytykowali jej zachowanie. Dziewczynie zdarzało się odnosić do członków ekipy w niezbyt przyjemny sposób. Po jej odpadnięciu z programu znaczna część fanów show nie kryła ulgi. Z czasem Olga zaczęła wracać do tego, co działo się w trakcie nagrywania odcinków. Przez chwilę Olga Król mogła cieszyć się wsparciem ze strony widzów "Top Model". Szczególnie po tym, jak zgodziła się na radykalną zmianę i fryzjer obciął jej długie włosy. Fani programu nie byli zadowoleni z tej metamorfozy. Później jednak zaczęła źle traktować innych uczestników, co nie spodobało się internautom. "Top Model": Olga Król jest zażenowana swoim występem w programie. "Nie chcę już więcej tego oglądać" Widzowie "Top Model" szybko przestali pałać sympatią do Olgi Król. Szczególnie po tym, jak uczestniczka 10. edycji potraktowała Kacpra. Modelka była wyraźnie niezadowolona tym, że musiała współpracować z kolegą z show i postanowiła otwarcie to pokazać. W jednym z odcinków podzieliła się kilkoma przykrymi uwagami na temat modela . Chociaż sytuacja ta zszokowała zarówno fanów produkcji, jak i innych członków ekipy, to Olga zaznaczyła, że niczego nie żałuje i nie zamierza nikogo przepraszać za swoje słowa. Zobacz także: Magda Stępień wyjawiła, jak dowiedziała się o nowotworze u synka. Ma ważny apel do matek! Wyświetl ten post na Instagramie ...