Lara Gessler niedawno urodziła swoje drugie dziecko i nie ukrywa, że jest szczęśliwa i spełnia się w roli, ale nie zawsze tak było, szczególnie wtedy, kiedy zmagała się z ortoreksją. Córka Magdy Gessler już jakiś czas temu opowiedziała wprost o zaburzeniu odżywiania, które polegało na obsesji na punkcie zdrowego odżywiania. Teraz Lara Gessler zaskoczyła szczerymi słowami na temat tego, jak wyglądały w tym czasie jej posiłki! Ostatni był o szokująco wczesnej porze!

Lara Gessler po raz pierwszy o swojej walce z zaburzeniami odżywiania opowiedziała w 2019 roku w wywiadzie dla magazynu "Joy". To wtedy przyznała, że schudła 14 kilogramów, a jej stan mocno zaniepokoił jej mamę Magdę Gessler i pojawiły się sugestie, ze powinna skorzystać z pomocy psychologa. Lara Gessler nie ukrywa, że była zmęczona komentarzami dotyczącymi niskiej wagi i zdecydowała, że sama chce sobie z tym poradzić:

Teraz Lara Gessler była gościem w programie "Miasto kobiet" i w rozmowie z Aleksandrą Kwaśniewską i Marzeną Rogalską znów wróciła do tego tematu. Odcinek zostanie wyemitowany w niedzielę, a tymczasem już sama zapowiedź wywołuje kontrowersje. Córka Magdy Gessler wyznaje, jak u niej przebiegała ortoreksja i nie ukrywa, że chodziło o kontrolę, a każde odstępstwo wywoływało panikę:

W ogóle chodzi o kontrolę. Ortoreksja generalnie wiąże się z jedzeniem przede wszystkim, ale nie tylko. To jest właśnie poczucie gigantycznej paniki w momencie, kiedy przestajesz mieć kontrolę nad własnym życiem w jakimkolwiek, nawet najmniejszym aspekcie, jak właśnie wstawanie. Czy jak to, że miałam pięć, a nie sześć migdałów na śniadanie, kiedy zawsze mam sześć do tych konkretnych płatków, które jem - tłumaczyła Lara Gessler.