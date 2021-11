Zdrójkowski pokłócił się z Gąsiewską na treningu do "Dance..."! O co poszło?

Adam Zdrójkowski i Wiktoria Gąsiewska to jedna z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. Już od dawna zakochani budzą ogromne emocje, a teraz dodatkowo podbijają serca widzów swoim udziałem w show "Dance, Dance, Dance". Ich występy podobają się tak bardzo, że Adam i Wiktoria przeszli właśnie do ćwiećfinału. Trzeba przyznać, że emocje w show są już coraz większe, tak ja i konkurencja. W ćwierćfinale "Dance, Dance, Dance" zobaczymy bowiem najlepsze pary obok Adama i Wiktorii: Kasię Dziurską i emila Grankowskiego, a także Patricię i Victorię Kazadi. Nic więc dziwnego, że Wiktorii Gąsiewskiej i Adamowi Zdrójkowskiemu zaczynają już puszczać nerwy. W końcu na scenie oboje chcą wypaść jak najlepiej, żeby przejść do finału. Adam Zdrójkowski pokłócił się z Wiktorią Gąsiewską Na ostatnim treningu do nowego odcinka "Dance, Dance, Dance" Adam Zdrójkowski pokłócił się ze swoją ukochaną. Para uczyła się nowej choreografii i aktor zdenerwował się na swoją dziewczynę, że cały czas się myliła. Puszczaj, puszczaj. Ty no czekaj, zaraz mi ramie pójdzie, jak będziesz tak pajacować – powiedział Zdrójkowski. Wiktoria próbowała rozładować atmosferę. Misiek, ja się boje że ty mnie puścisz. Wiesz, że się muszę tego nauczyć – mówiła Gąsiewska. Dobrze, przecież ja cię trzymam. Ty lecisz jak głaz jakiś. Nie ta noga! – powiedział Zdrójkowski. Z pewnością nerwy nie pomagają parze w treningach, ale nie da się ukryć, że zarówno Adam, jak i Wiktoria są zdeterminowani, żeby wypaść jak najlepiej. Myślicie, że znajdą się w finale show? Zobaczcie nagranie z treningu pary: Wiktoria Gąsiewska i Adam...