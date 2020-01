Marta Żmuda-Trzebiatowska opowiedziała o swojej diecie! Jak odżywia się ciężarna aktorka?

Marta Żmuda-Trzebiatowska i Kamil Kula już niedługo zostaną rodzicami! Na świat przyjdzie drugie dziecko pary. Chociaż aktorka należy do grona gwiazd, które niechętnie dzielą się informacjami na temat życia prywatnego, to tym razem zrobiła wyjątek! W rozmowie z "Plejadą", ciężarna Marta Żmuda-Trzebiatowska opowiedziała o swojej diecie! Jaki jest sekret nienagannej figury aktorki?

Już wkrótce Marta Żmuda-Trzebiatowska przywita na świecie swoje drugie dziecko! Na razie aktorka nie zwalnia tempa w ciąży i nie rezygnuje z obowiązków zawodowych. Gwiazda wygląda olśniewająco i zachwyca wszystkich swoją urodą! Ostatnio Marta Żmuda-Trzebiatowska pojawiła się na promocji serialu "Blondynka". W rozmowie z "Plejadą' aktorka wyjawiła, że podobnie jak jej serialowa postać, ona również uwielbia zwierzęta.

Wychowałam się wśród zwierząt, więc też w pełnym poszanowaniu dla naszych braci mniejszych. Jestem totalną psiarą i mam na ich punkcie bzika. Przy moim aktualnym tempie życia i jeszcze małym dziecku takie zwierzę nie byłoby szczęśliwe. Trzeba do tego podchodzić z wielką rozwagą i na poważnie, jeśli się rozważa psa w domu - powiedziała w rozmowie z "Plejadą", Marta Żmuda-Trzebiatowska.

Aktorka z tego też względu stara się ograniczać mięsne produkty, jednak nie wyeliminowała ich całkowicie z diety. Jak się okazało, wpływ na to, że gwiazda nie zrezygnowała całkowicie z jedzenia mięsa, mają jej bliscy.

Jem mięso, ale bardzo niechętnie. Gdyby nie to, że w moim domu wszyscy tego mięsa potrzebują, to ja bym mogła z niego zrezygnować, gdyby to był mój tylko wybór. Moje mięsne wybory są jednak takie, że właściwie szkody zwierzętom i środowisku nie czynię - przyznała aktorka.