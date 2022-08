Dorota Szelągowska o walce jej 4-letniej córki z ciężką chorobą. Wanda leczy się od urodzenia

Dorota Szelągowska zdecydowanie należy do najpopularniejszych projektantek w naszym kraju. Metamorfozy wnętrz przeprowadzane przez nią w programach telewizyjnych są spektakularne. Jakiś czas temu gwiazda programów wnętrzarskich znów została mamą, a teraz po powrocie do pracy pochwaliła się w mediach społecznościowych nowym biurem! Okazuje się, że opinie na temat nowego miejsca pracy Doroty Szelągowskiej są skrajne! O co chodzi? Nowe biuro Doroty Szelągowskiej! Dorota Szelągowska to prawdziwa gwiazda wśród projektantów. Pokazała właśnie na Instagramie swoje nowe biuro, które jest urządzone w loftowym stylu. W tym niezwykle klimatycznym miejscu dominuje minimalizm. Ciemne surowe ściany, drewno i metal - tak prezentuje się nowa pracownia gwiazdy TVN. Pod zdjęciem Dorota Szelągowska napisała: Jeszcze nigdy nie cieszyłam się tak bardzo na powrót do pracy ❤️❤️❤️ #nowebiuro@fort8sluzew - czytamy na Instagramie. Skrajne reakcje na nowe biuro Doroty Szelągowskiej Internauci nie szczędzą słów uznania nad projektem Szelągowskiej i komplementują jej nowe miejsce pracy: Niesamowite, wymarzone Pani Dorotko ale czadowa sciana!!!!👌Praca w takim biurze to sam relaks. Bardzo fajny klimat 👌🔥 Kocham takie surowe wnętrza ❤️ Piękny stół i krzesło... Jednak nie wszystkim podoba się surowe wnętrze. Niektórzy żartują, że wystarczy pomalować ściany i będzie świetnie, inni wprost piszą, że biuro wygląda bardzo przygnębiająco: Trochę odmalować i bez tynku się obejdzie 😜 Ściany do poprawki Mnie ta ściana by przygnębiała. Do czego to doszło, że taka obdarta ściana jest teraz modna. Najważniejsze, że Dorota Szelągowska dobrze się czuje w takim wnętrzu. W końcu to jej miejsce pracy i ona będzie spędzała...