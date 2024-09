Sylwia Bomba w ostatnim czasie zaskakuje fanów z dnia na dzień. Internauci śledzą jej social media z zapartym tchem, więc nie mogli przegapić tej ważnej informacji jaką podzieliła się gwiazda TTV. Okazuje się, że Sylwia Bomba dowiedziała się dziś, że spodziewa się dziecka. Nie uwierzycie, od kogo uzyskała taką informację! Zaskakujące?

Sylwia Bomba zaskoczyła wyznaniem o ciąży

Sylwia Bomba i Grzegorz Collins są w sobie szalenie zakochani. Przez kilka miesięcy ukrywali swój związek, jednak na jednym z eventów wyjawili, że są parą. Niedawno Sylwia Bomba świętowała rocznicę związku z ukochanym i dodała z tej okazji wzruszający post.

Dzisiaj mija nam rok wspólnego życia dwie osoby z różnymi doświadczeniami stworzyły rodzinę. Gdy to ogłosiliśmy niektórzy dawali nam 3 miesiące max. Dziękuję Ci kochanie za ten rok. Dziękuję z całego serducha wszystkim którzy życzyli nam dobrze i trzymali kciuki za nas a na koniec pozdrawiam wszystkie „miłe” osoby, które wystąpiły na końcu rolki ze swoimi komentarzami ściskamy Bombowe Collinsy

Nie da się ukryć, że gwiazda TTV zyskała naprawdę pokaźne grono odbiorców, którzy śledzą każdy ruch swojej idolki. Fani często spekulują na temat ciąż, rozstań czy ślubów i tak było również w przypadku Sylwii Bomby. Kobieta wyjawiła, że od pewnego czasu wmawia jej się wiele, jednak dziś fani przeszli samych siebie. Na dodanym przez nią InstaStory widniał komentarz:

Internet prawdę Ci powie

Okazuje się, że Sylwia Bomba wyczytała w sieci, że jest w ciąży. Oczywiście nie jest to prawda, a gwiazda TTV natychmiast odniosła się do spekulacji. Mimo że niedawno Sylwia i Grzegorz wspominali, że chcieliby mieć wspólne dziecko to wygląda na to, że to nie jest jeszcze ten moment.

Dzień dobry, dzień dobry kochani. Kolejny raz, kiedy internet wie lepiej, niż ja. No ja dzisiaj dowiedziałam się, że jestem w ciąży - mówiła wyraźnie rozbawiona Sylwia.

Niestety, na radosną nowinę fani Sylwii i Grzegorza będą musieli jeszcze chwilę poczekać. A póki co, wspólnie wychowują Tosię z poprzedniego związku Sylwii. Widać, że Grzegorz Collins doskonale dogaduje się z małą dziewczynką, co sprawia wiele radości Bombie.

Śledzicie Sylwię w social mediach?

