Sylwia Bomba nie miała łatwo, bo choć doczekała się wymarzonej córeczki, musiała stawić czoła samodzielnemu macierzyństwu. Nagle w jej życiu pojawił się Grzegorz Collins, w którym się zakochała. Para tworzy szczęśliwy i zgrany duet, co budzi spory podziw wśród odbiorców. W relacjach na Instagramie możemy dostrzec, że przedsiębiorca, który sam jest ojcem, świetnie dogaduje się z córeczką partnerki. Czy tak rzeczywiście jest? Odpowiedzieli!

Na jaw wyszło, jaką relację Grzegorz Collins ma z córeczką Sylwii Bomby

Sylwia Bomba jest jedną z lepiej rozpoznawalnych bohaterek programu "Gogglebox. Przed telewizorem", w którym gości od samego początku. Fani tłumnie przenieśli się na jej instagramowy profil, gdzie ta chętnie pokazuje swoje życie. To właśnie tam obserwowaliśmy, jak wraz z byłym partnerem Jackiem doczekała się upragnionej córeczki. Para jednak rozstała się, a gwiazda "Gogglebox" zajęła się samodzielnym wychowaniem małej Tosi.

Jacek Ochman niedługo potem zmarł, a bohaterka TTV skupiła się na układaniu życia na nowo. W pewnym momencie na swojej drodze napotkała Grzegorza Collinsa, z którym do dziś tworzy szczęśliwy związek. Mężczyzna szybko wprowadził się do ukochanej, a jak pokazały liczne relacje, Tosię zaczął traktować jak własną córkę. W rozmowie z naszą reporterką oboje opowiedzieli o relacji Collinsa z dziewczynką, zgodnie przyznając, że świetnie się ze sobą dogadują. Okazało się, że Sylwia Bomba jest nawet momentami zazdrosna!

Mieszkamy długo w trójkę. Wychowujemy Tosię. Ja już z Tosią jestem, jak z moją córeczką. (...) Fajnie, że pojawiła się w moim życiu. To oczywiście jak największy bonus. (...) Tosia jest bardzo grzeczna, jest super pomysłowa, odważna - opowiadał przed naszą kamerą Grzegorz Collins

Ja się zastanawiam, czy ja jestem potrzebna w ogóle - wtrąciła z uśmiechem Sylwia Bomba

Sylwia i Grzegorz zdradzili także, że czasem to on wciela się w rolę "złego policjanta", gdy uległa mama próbuje odpuścić karę swojej córeczce. Obejrzyj wideo i posłuchaj, co jeszcze nam powiedzieli!

