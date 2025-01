Sylwia Bomba, znana z programu "Gogglebox. Przed telewizorem", w ostatnich latach przeżyła kilka istotnych zmian w życiu prywatnym. W 2022 roku poinformowała o rozstaniu z partnerem, z którym wychowywała córkę, Antosię. W październiku 2023 roku Sylwia Bomba potwierdziła nowy związek z Grzegorzem Collinsem, znanym z programu "Ameryka Express". Para zadebiutowała razem na oficjalnej gali, a Sylwia opublikowała wspólne zdjęcie na Instagramie, żartobliwie komentując ich relację. Obecnie Sylwia Bomba skupia się na wychowywaniu córki i rozwijaniu kariery zawodowej, dzieląc się z fanami chwilami z życia prywatnego za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Sylwia Bomba opublikowała na profilu na Instagramie zdjęcie, na którym prezentuje swoją sylwetkę w czerwonym stroju kąpielowym. Kostium podkreśla jej figurę, a dodatki takie jak okulary i obszerne botki dopełniają całość. W zdjęciu nie byłoby nic dziwnego, gdyby nie to, że celebrytka została sfotografowana na tle gór i śniegu. Minusowa temperatura nie powstrzymała Sylwii, aby pokazać się w całej okazałości i zorganizować rewolucję w komentarzach.

Pod postem pojawiły się liczne wpisy od fanów, wyrażających podziw dla wyglądu Sylwii. Niestety, nie zabrakło również negatywnych opinii dotyczących tego, że pokazuje za dużo.

Co niektórym to już odpierdziela pod deklem, żeby jak największa była oglądalność, trzeba jeszcze te majtki było ściągnąć i byłby komplet

Jak ludzie morsują w strojach kąpielowych i to nagrywają, to ale super, jak kobieta ubierze strój i stanie na śniegu to straszna afera. Ludzie to @sylwiabomba Instagram i może dodawać, co chce. Na termy w zimie nie jeździcie? Jeździcie i też dodajecie zdjęcia. Sylwia dosłownie BOMBA

- stanęła w obronie Sylwii fanka.