Przepisy z awokado pozwalają przygotować przepyszne słodkości. Zielone, soczyste ciasto z awokado i mielonych migdałów oraz czekoladowy krem to niecodzienne sposoby na wykorzystanie tego wartościowego owocu.

Kupując awokado należy zwrócić uwagę na to, by było dojrzałe. Owoc musi być miękki – najlepiej sprawdzić to delikatnie naciskając skórkę palcem.

Zielone ciasto z awokado, wanilią i migdałami – przepis

Składniki (na keksówkę o długości około 25 cm):

1 bardzo dojrzałe awokado,

5 łyżeczek soku z cytryny,

miąższ z 1 laski wanilii,

200 g cukru,

4 jajka,

225 g miękkiego masła – zachowaj papierek z masła do wysmarowania keksówki,

350 g mąki pszennej,

1 opakowanie (15 g) proszku do pieczenia,

50 g zmielonych, obranych ze skórki migdałów,

50 ml mleka 3,2%,

szczypta soli.

Wskazówka: namocz migdały na noc w przegotowanej wodzie, dzięki temu z łatwością obierzesz je ze skórki.

Składniki na polewę:

150 g cukru pudru,

skórka otarta z jednej limonki,

5 łyżek soku z limonki,

30 g drobno posiekanych pistacji.

Stopień trudności: łatwe

Czas przygotowania: 15 minut + 40 minut pieczenia + 30 minut studzenia

Sposób przygotowania:

1. Awokado przetnij na pół, wyjmij pestkę i wydrąż miąższ łyżeczką do wysokiej miski. Skrop sokiem z cytryny.

2. Dodaj masło, cukier, wanilię, sól i zmiksuj na gładką masę, dodając stopniowo jajka.

3. Zacznij dodawać powoli mąkę i proszek do pieczenia. Ciągle mieszaj.

4. Wysmaruj keksówkę maślanym papierkiem, przełóż ciasto i piecz w nagrzanym do 175 stopni Celsjusza piekarniku przez około 20 minut. Przykryj ciasto folią aluminiową i piecz przez kolejne 20 minut. Sprawdzaj drewnianym patyczkiem, czy jest gotowe.

5. Przygotuj polewę: zmiksuj wszystkie składniki na gładką masę.

6. Upieczone ciasto pozostaw do ostygnięcia (około 30 minut) i dopiero wyjmij z blaszki. Polej ciasto lukrem i posyp pistacjami.

Czekoladowy krem z awokado – przepis

Składniki (na 2 porcje):

1 dojrzałe awokado,

¼ szklanki kakao,

¼ szklanki mleka kokosowego,

¼ szklanki miodu,

2 łyżeczki cukru waniliowego,

szczypta soli.

Stopień trudności: łatwe

Czas przygotowania: 7-10 minut

Sposób przygotowania:

1. Awokado przetnij na pół, wyjmij pestkę i wydrąż miąższ łyżeczką do miski.

2. Zmiksuj awokado z pozostałymi składnikami na gładką masę.

3. Przełóż krem do miseczek lub pucharków.

Przygotowany w ten sposób krem to idealny deser lub dodatek do naleśników. Możesz dowolnie zmieniać jego słodycz zwiększając lub zmniejszając ilość miodu.

Smacznego!