Sylwia Bomba zyskała rozpoznawalność w mediach za sprawą programu "Gogglebox. Przed telewizorem", w którym zasiada od 2014 roku. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. L.Schillera w Łodzi, jednak odkąd pojawiła się w show-biznesie, to głównie na tym polu rozwija swoje skrzydła. Prywatnie jest szczęśliwie zakochana w Grzegorzu Collinsie, z którym teraz... opublikowała zdjęcie w sukni ślubnej! Gratulacje momentalnie zaczęły napływać.

Sylwia Bomba i Grzegorz Collins wzięli ślub?

Od przeszło roku Grzegorz Collins i Sylwia Bomba tworzą jedną z najgorętszych par w rodzimym show-biznesie. Gdy potwierdzili swój związek, wywołali nie lada zamieszanie i od tamtej pory nie przestają budzić zainteresowania. Oni sami chętnie publikują w sieci wspólne zdjęcia czy nagrywają komediowe filmiki. Nie pozostawiają wątpliwości, że traktują się bardzo poważnie, a jakiś czas temu w rozmowie z naszą reporterką Sylwia przyznała, że myśli o zaręczynach.

Ja bym chciała taką wstępną rezerwację, czyli zaręczyny, a ślub może nie tak szybko i jakoś bardzo niekoniecznie

Mimo to nikt nie przypuszczał, że tak szybko trafi do sieci zdjęcie odzianego w garnitur Collinsa i Sylwii w sukni ślubnej! Internauci nie zwlekali wcale z gratulacjami, ale jak się już po chwili przekonali, gratulować mogą czegoś innego.

Bomba i Collins wiosną w "99 - Gra o wszystko"

Niedługo po iście ślubnej fotce Sylwii i Grzegorza na oficjalnym profilu stacji TTV pojawiło się zdjęcie pary z informacją o... nowym sezonie programu "99 - Gra o wszystko" z udziałem celebrytów!

WESELE ROKU już na wiosnę w TTV! - możemy przeczytać.

Sama Sylwia udostępniła post stacji na InstaStories, przepraszając za drobny żarcik. W komentarzach fani na szczęście wyrazili zachwyt i zgodnie przyznali, że już nie mogą doczekać się nowych odcinków show - i nie tylko:

Ależ to będzie dobry sezon 99

Teraz cała Polska czeka na Wasz ślub i wesele, to będzie wydarzenie na skalę światową jak z Hollywood

U boku Grzegorza Sylwia Bomba w końcu odnalazła spokój i szczęście

Sylwia Bomba, znana z programu "Gogglebox. Przed telewizorem", i Grzegorz Collins, przedsiębiorca oraz prezenter telewizyjny, są parą od około roku. Poznali się na planie programu "Nasi w mundurach". Ich związek rozwijał się dynamicznie, co pokazało choćby to, że Grzegorz szybko wprowadził się do ukochanej. Para chętnie dzieli się swoim szczęściem w mediach społecznościowych, publikując wspólne zdjęcia i relacje. Niedawno świętowali pierwszą rocznicę związku, podkreślając, że mimo początkowych sceptycznych opinii ich relacja jest trwała.

Ich relacja jest często komentowana w mediach, a oni sami otwarcie mówią o swoim związku, dzieląc się zarówno radosnymi chwilami, jak i wyzwaniami, które napotykają. Oboje mają dzieci z poprzednich związków i tworzą razem patchworkową rodzinę. W rozmowie z naszą reporterką Grzegorz przyznał, że szybko udało mu się porozumieć z Tosią i dziś są wręcz nierozłączni.

J już z Tosią jestem, jak z moją córeczką. (...) Fajnie, że pojawiła się w moim życiu. To oczywiście jak największy bonus. (...) Tosia jest bardzo grzeczna, jest super pomysłowa, odważna - przyznał.

Ciekawe, kiedy dojdzie do prawdziwego ślubu pary. Czekacie?

