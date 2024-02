Sylwia Bomba jest nie tylko gwiazdą reality-show, ale prężnie rozwijającą się influencerką. Celebrytka zarabia na współpracach z firmami i chwali się bajkowym życiem na Instagramie, jednak nie zawsze tak było. W wieku nastoletnim musiała zmierzyć się z wieloma przeciwnościami losu, które pozostawiły bliznę na jej psychice.

Sylwia Bomba zdobyła popularność dzięki programowi "Gogglebox. Przed telewizorem" i od tego czasu doskonale wie, jak wykorzystać swoje pięć minut. Celebrytka prężnie działa na swoim Instagramie, na którym współpracuje z wieloma markami i publikuje humorystyczny filmiki. Influencerka przyciągnęła prawie 900 tysięcy obserwujących swoim poczuciem humorem i dystansem do życia. Bomba pojawia się coraz częściej z ukochany, który towarzyszy jej w nagraniach na social mediach.

W rozmowie z "Co za Tydzień" Sylwia Bomba została zapytana o wspomnienia, gdy była nastolatką. Dziennikarka zapytała ją o to, czy jej tata był o nią zazdrosny, gdy w jej życiu pojawiały się pierwsze miłości. To skłoniło celebrytkę do podzielenia się pewną smutną historią.

Okazuje się, że życie Bomby, gdy była nastolatką, nie było takie idealne. Celebrytką zmagała się z nadwagą, przez którą spotkało ją wiele przykrości.

Ja dokładnie miałam ten taki etap, kiedy niestety byłam brzydką nastolatką, nie miałam pryszczy, ale miałam 20 kg nadwagi. I średnio to wspominam. Podchodzili do mnie koledzy na dyskotece i mówili, że nikt z tobą nie zatańczy, bo jesteś brzydka. (...) O matko, ja wracałam do domu i płakałam godzinami, bo na przykład ktoś powiedział mi coś przykrego. Generalnie jest tylko jedna zasada, nie przejmować się, wierzyć w siebie, walczyć o siebie, robić wszystko dla siebie i na tym się skupiać. (...) Do tej pory masa ludzi mi pisze na Instagramie, że jestem gruba i brzydka. No tylko, że póki ja tego nie biorę do siebie, to nie jest moje, to jest opinia tych ludzi. Każdy ma prawo mieć swoją opinię

— dodała.