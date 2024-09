Program "Gogglebox" wypromował wiele gwiazd, które teraz chętnie relacjonują swoje życie w social mediach. Dobrym przykładem jest Sylwia Bomba, która dzięki popularności w stacji TTV mogła liczyć na angaż w "Tańcu z Gwiazdami". Widzowie pokochali również bliźniaczki - Ewę oraz Agnieszkę, które były topowymi gwiazdami "Gogglebox". Teraz wszystko się zmienia. Siostry zabrały głos w sprawie!

"Gogglebox" to jeden z najczęściej wybieranych przez widzów programów rozrywkowych w stacji TTV. Przez te lata show zgromadziło naprawdę pokaźne grono fanów, którzy bacznie śledzą każdy odcinek, ale również Instagramy uczestników programu. Niewątpliwie widzowie najbardziej kojarzą Sylwię Bombę, Agnieszkę Kotońską czy BigBoya, jednak dużą sławę zyskały bliźniaczki z Tychów - Ewa i Agnieszka, które swoim poczuciem humoru rozbawiały fanów do łez. Niestety mimo tego, że niegdyś stacja angażowała je w wiele produkcji teraz okazuje się, że widzowie "Gogglebox" nie zobaczą już więcej sióstr na kanapie przed telewizorem.

Na profilu na Instagramie Ewa i Agnieszka zwróciły się do fanów:

Zmierzamy do was z bardzo ważną wiadomością, a mianowicie - nie zobaczycie już nas w programie ''Gogglebox. Przed telewizorem''. Tak naprawdę to telewizja z nas zrezygnowała, nie my. Pojawiałyśmy się coraz rzadziej i pomimo naszych przemyśleń stwierdziłyśmy jednak, że nasz czas dobiegł końca. Niektórzy może będą się cieszyć, inni nie. Była to wspaniała przygoda, mogliśmy was poznać. Nie mówimy żegnaj, a do zobaczenia Zrobiłyśmy to zgodnie ze swoim sumieniem. Nie chcemy być kołem ratunkowym, zapasowym w razie W. Na ławce rezerwowych nikt nie chce siedzieć

- mówiły siostry.