Sylwia Bomba pochwaliła się efektem swojej ciężkiej pracy. Okazuje się, ze ulubienica widzów właśnie wydała własną książkę o ważnej tematyce! Fani są oczarowani i nie kryją dumy i zachwytu. Sprawdźcie szczegóły!

Sylwia Bomba zyskała popularność kilka lat temu, a to wszystko za sprawą programu stacji TTV "Gogglebox". Od tamtego momentu fani bacznie obserwują ją w mediach społecznościowych i starają się być na bieżąco. Życie Sylwii Bomby nabrało jeszcze większego rozpędu, gdy u jej boku pojawił się Grzegorz Collins. Para ponad rok temu oznajmiła światu, że są w sobie zakochani i budują swoją przyszłość. Początkowo ich relacja nie spotykała się z wielkim entuzjazmem, jednak po czasie fani zrozumieli, że Sylwię i Grzegorza łączy naprawdę wiele.

Teraz ukochany może być dumny z Sylwii, ponieważ właśnie do mediów trafiła informacja, że gwiazda TTV napisała książkę!

Oddaje na Wasze ręce nasze wspólne dziecko. Razem z @jakub_mauricz stworzyliśmy Biblie insulinooporności. Moje perypetie i 10 lat zmagania się z IO uzupełnione o niesamowitą wiedzę Jakuba. Pracowaliśmy nad ta pozycja rok!Dieta treningi badania i wszystko co musisz wiedzieć o chorobie, która dotyka już nawet małe dzieciaki!Teraz pytanie do Was: która okładka?

- zwróciła się do fanów Sylwia.