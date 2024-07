Tymianek ma zdecydowany smak i zapach, nadaje charakteru potrawom. Stosuje się go głównie do mięs, choć warto przyprawiać tymiankiem także np. potrawy z warzyw.

Ziele tymianku wykorzystuje się zarówno w kuchni, jak i w leczeniu m.in. niestrawności i chorób skóry oraz dróg oddechowych. Jego kulinarne zastosowania są bardzo szerokie – od przyprawiania mięs, poprzez sosy i pasztety, potrawy jarskie, aż do owoców morza i ryb.

Moc zapachu i smaku ziela tymianku

Tymianek jest bardzo aromatyczny, a jego zapach jeszcze zwiększa się po ususzeniu tego zioła. Należy więc uważać, żeby nie dodać zbyt wiele podczas gotowania, ponieważ może całkowicie zdominować smak przyrządzanej potrawy. Bezpieczna ilość to 1 do 2 łyżek mielonego ziela tymianku na 1 kilogram mięsa. Ze względu na intensywność zapachu i smaku nie powinno się łączyć tymianku z majerankiem, z koperkiem i estragonem. Bardzo dobrze ziele tymianku komponuje się natomiast z kolendrą i szałwią, a także z czosnkiem, cebulą, liściem laurowym i zieloną pietruszką.

Tymianek nadaje smak potrawom mięsnym

Z dodatkiem tymianku bardzo dobrze smakować będzie mięso. Zioło to nadaje się do przyprawiania przede wszystkim dziczyzny, ale też cielęciny, wołowiny, drobiu i królika. Także z rybami i owocami morza tworzy niebanalną kompozycję. We Francji popularna jest m.in. zupa krem z mięczaków z dodatkiem tymianku. Tymianek w kuchni stosuje się także jako dodatek do farszów i pasztetów, ale najlepszym ruchem będzie dodanie tego zioła do gulaszów i pieczeni.

Warzywa też dobrze komponują się z tymiankiem

Ze względu zarówno na walory smakowe i zapachowe, jak i właściwości lecznicze wspomagające trawienie ziele tymianku można dodawać do zup fasolowej i grochowej oraz innych potraw z fasoli czy grochu. Ponadto sprawdzi się jako dodatek do dań z pomidorów, w tym sosu. Wzbogaci smak cebuli, marchwi, bakłażanów, ziemniaków, słodkiej papryki, a także porów i jajek. Tymianek w kuchni znakomicie przyprawia leśne grzyby i pieczarki. To zioło daje wiele możliwości, może być stosowane nawet do napojów (np. lemoniady truskawkowej) i sałatek.