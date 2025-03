Sandra Kubicka przez długi czas zmagała się z problemami zdrowotnymi, które utrudniały jej zajście w ciążę. Mimo trudności, w maju ubiegłego roku urodziła synka Leonarda. Influencerka chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami związanymi z macierzyństwem na Instagramie. Niedawno w relacji na Instastory ponownie poruszyła ten temat, nawiązując do wcześniejszych przemyśleń i zmian w swoim podejściu do rodzicielstwa.

Sandra Kubicka zaskoczyła swoich fanów szczerym wyznaniem na Instagramie. Modelka przyznała, że jej podejście do macierzyństwa zmieniło się diametralnie po narodzinach syna Leonarda. W relacji na Instastory otwarcie przyznała, że kilka lat temu miała zbyt surowe i niesprawiedliwe opinie na temat matek.

Sandra nie ukrywała, że jej słowa były krytyczne i wynikały z braku doświadczenia. Po tym, jak sama została mamą zrozumiała, jak trudne jest rodzicielstwo, dlatego postanowiła publicznie przeprosić za swoje wcześniejsze przekonania, które dziś uważa za błędne.

I teraz, z całym szacunkiem przepraszam wszystkie mamy, o których tak mogłam pomyśleć, bo tylko mama mamę zrozumie i np. Leoś teraz wszedł w taki etap, że cały czas płacze i krzyczy (...) w ten sposób się komunikuje i non stop chce być na rękach i ja go noszę, ale czasami np. chcę matchę sobie zrobić i potrzebuję dwóch rąk, nie mogę go mieć cały czas na rękach i odłożę go na sekundę i jest afera

- wyjaśniła modelka.