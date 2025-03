W najnowszym wywiadzie dla Pomponika Joanna Krupa odniosła się do głośnego rozstania Sandry Kubickiej i Aleksandra Milwiw-Barona. Modelka i jurorka "Top Model" nie ukrywała emocji – powiedziała wprost, że było jej bardzo smutno, kiedy dowiedziała się o zakończeniu związku pary, która jeszcze do niedawna uchodziła za jedną z najbardziej zgranych w polskim show-biznesie.

Rozstanie Sandry Kubickiej i Alka Barona jest totalnym zaskoczeniem dla wielu. Wszystko przez to, że dotychczas para uchodziła za zgraną i szczęśliwą rodzinę, jednak prawda okazała się zgoła inna. Teraz głos zabrała Joanna Krupa, która w rozmowie z Pomponikiem przyznała, że ta informacja bardzo ją zaskoczyła. Dodała również, że zapewne Sandra Kubicka przez długi czas mierzyła się z myślą rozstania i nie podjęła jej pod wpływem chwili.

Wiesz co, kompletnie ją rozumiem. Ja, jako osoba, która nie jest ze swoim byłym, wszystko robię, by spędzić czas z córką i byłym mężem - dla niej, żeby była szczęśliwa. Jako matka wszystko się robi dla związku, aż przychodzi moment, że nie da rady. Tak jak w mojej sytuacji - ja wszystko robię dla córeczki, by nie czuła, że jest w rozbitej rodzinie. Wiele rzeczy razem robimy. Czy ja jestem szczęśliwa z tego powodu, czy on? Pewnie nie, ale robimy to dla córki

- przyznała Joanna.