Program "Kanapowcy" emitowany na antenie TTV to inspirujące reality show, którego celem jest pomoc osobom zmagającym się z otyłością w zmianie stylu życia na zdrowszy. Uczestnicy, pod okiem doświadczonego trenera Krzysztofa Ferenca, podejmują wyzwanie, aby zrzucić zbędne kilogramy, poprawić kondycję fizyczną oraz zmienić swoje nawyki żywieniowe. Program nie tylko skupia się na aspektach fizycznych, ale również na mentalnych, motywując uczestników do trwałej przemiany i akceptacji siebie.​

Ostatnio uczestnicy "Kanapowców" musieli zmierzyć się z przygotowaniem dla siebie zdrowych posiłków. To zadanie nie poszło jednak gładko, a fani dosadnie skomentowali ostatnie wydarzenia w programie.

Przed "Kanapowcami" największe wyzwanie - przyszedł czas, by porzucić niezdrowe przekąski, słodycze czy fast foody, na rzecz zdrowej diety. Sporo problemów z tym zadaniem miał między innymi 19-letni Kacper, który nie wiedział nawet, jak wygląda oliwa czy por.

No, co to jest? Na literę P.?

Przed kamerami z kolei kobieta dodała:

Nigdy od podstaw sam obiadu nie ugotował. To jest lenistwo, bo można sobie pospać do 12:00, a jak mama ugotuje to, co on lubi, no to idziemy tylko, podgrzewamy i jemy.

