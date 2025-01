Ewa Bem nie poddaje się mimo bolesnych wydarzeń w jej życiu. Już 6 lutego 2025 roku w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbędzie się jej pierwszy koncert po przerwie. Artystka zaapelowała do fanów o wsparcie i zapewniła, że powrót na scenę jest dla niej niezwykle ważnym krokiem.

Śmierć męża była dla Ewy Bem ogromnym ciosem, ale artystka nie zamierza zamykać się w żałobie i milczeniu. Postanowiła wrócić na scenę i dzielić się swoją twórczością z publicznością. W najnowszym apelu do fanów przyznała, że ten powrót nie jest dla niej łatwy i że potrzebuje wsparcia swoich wiernych słuchaczy.

Powrót Ewy Bem na scenę nastąpi już w lutym 2025 roku. Wokalistka wystąpi w Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku. Koncert zaplanowany jest na 6 lutego o godzinie 19:00 i będzie wyjątkowym wydarzeniem dla jej fanów.

W trakcie występu artystka zaprezentuje repertuar inspirowany twórczością The Beatles w ramach projektu "Ewa Bem loves the Beatles & Grzech Piotrowski Band". To niezwykłe muzyczne połączenie jazzowych aranżacji i klasycznych hitów legendarnych brytyjskich muzyków.

Bilety na wydarzenie cieszą się dużym zainteresowaniem, a organizatorzy przewidują pełną salę. To dowód na to, że Ewa Bem wciąż ma oddaną publiczność, gotową wspierać ją w trudnych chwilach.

Moi mili... Pasmo tragedii moich ostatnich lat, a teraz też tygodni, bardzo mnie osłabiło. Jak chyba nigdy dotąd, potrzebuję wsparcia i mocy. Teraz, w pustce po nagłej śmierci mojego Męża, jedynym dla mnie wytchnieniem jest śpiewać dla Was, a więc zapraszam z całej mocy na koncert do Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, 6 lutego 2025 o 19:00. Spróbujemy przekonać Mistrza Fryderyka do muzyki Beatlesów w programie 'Ewa Bem loves the Beatles & Grzech Piotrowski Band'. Pełna nadziei na spotkanie - oddana Ewa Bem

- wyjawiła Ewa Bem.