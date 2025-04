Daniel Majewski w dramatycznym wpisie na Instagramie ujawnił, że po narodzinach syna pojawiły się poważne problemy z ich psami. Szczególnie agresywnie zachowuje się Didi, jeden z czworonogów. Pies wyje i próbuje wyrwać się do dziecka.

Narodziny syna Deynn i Daniela Majewskiego były dla pary długo wyczekiwanym i emocjonalnym wydarzeniem. Informacja o przyjściu na świat ich pierwszego dziecka wywołała ogromne zainteresowanie wśród fanów. Teraz okazuje się, że małżeństwo mierzy się z dużym problemem. Okazuje się, że jeden z ich psów nie akceptuje nowego członka rodziny.

Czuję się tak, jak wyglądam, moi drodzy. Tragiczna noc. Oczywiście nie chodzi o brak snu, natomiast o to, jak Didi zareagowała, gdy przyszliśmy z młodym do domu. Dabbie zareagowała fantastycznie, dokładnie tak, jak ją przygotowaliśmy, bo my naprawdę się przygotowywaliśmy na przyjście do domu z młodym, zrobiliśmy naprawdę dużo rzeczy przez dłuższy czas. No i Dabbie zareagowała tak, jak powinna, mamy nawet z tego fajny filmik nagrany, podeszła, powąchała, popatrzyła i w ogóle. Natomiast Didi to jest trudny pies, taki na co dzień też, no i mieliśmy dramat.

- mówi Majewski.