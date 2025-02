Zenon Martyniuk i Danuta Martyniuk są ze sobą niemalże już cztery dekady. Ich miłość nie słabnie, a w sieci właśnie pochwalili się zdjęciami, przy okazji świętując już 36. rocznicę ślubu. Ależ to zleciało!

Zenon Martyniuk i Danuta Martyniuk świętują 36. rocznicę ślubu

To miłość, jaka rzadko się zdarza. "Król disco polo" niedawno chwalił się zdjęciami ze ślubu z Danutą Martyniuk, odliczając do wielkiego dnia. 4 lutego Zenon i Danuta Martyniukowie obchodzili swoją 36. rocznicę ślubu. Wokalista zespołu Akcent z tej okazji opublikował całą serię zdjęć z rodzinnego albumu i zwrócił się do ukochanej małżonki we wzruszających słowach. Wystarczyło tylko jedno zdanie:

36 rocznica naszego ślubu. Danusiu, dziękuję, że jesteś!

W mediach społecznościowych Danuty Martyniuk nie pojawił się żaden post, ale nie ulega wątpliwościom, że jej miłość do męża jest nieoceniona. Staż związkowy Martyniuków robi wrażenie na fanach. Doceniają, że jako jedni z nielicznych w show-biznesie udowadniają, że miłość jest cenniejsza iż wszystko inne:

Cześć tu Kajra. Gratulacje. ''Chociaż w trudach inni klęknęli, patrz Danusia, a my piękni'', pozdrawiamy Was serdecznie

Muszę to napisać, życie to są chwile

Para, która potrafi przeżyć ze sobą całe życie jest godna szacunku

Gratulacje Panie Zenku dla Pana i dla Żony. Proszę się trzymać w kwestii syna, nie tylko u Państwa są trudności … u mnie też, ale są czasami rzeczy i tematy na które chyba już nie mamy wpływu, choć boli zawsze - czytamy w komentarzach.

Historia miłości Zenona i Danuty Martyniuków

Zenon Martyniuk, znany jako "król disco polo", od 36 lat jest żonaty z Danutą Martyniuk. Para poznała się w 1987 roku podczas majówki w Grabowcu, niedaleko Bielska Podlaskiego. Zenek, który występował tam z zespołem, zauważył Danutę w tłumie, ale nie miał odwagi podejść do niej osobiście. Poprosił kolegę, aby przekazał jej, że mu się podoba. Okazało się, że Danuta również zwróciła na niego uwagę, co zaowocowało rozmową podczas przerwy w koncercie. Oboje przedstawili się wtedy nieprawdziwymi imionami – Zenek jako Krystian, a Danuta jako Kinga, co ujawnił w swojej autobiografii "Życie to są chwile".

Następnego dnia Zenon odwiedził Danutę w jej domu, gdzie doszło do zabawnego nieporozumienia związanego z fałszywymi imionami. Mimo początkowych trudności, para zaczęła się regularnie spotykać. Początki ich związku były burzliwe, z kilkoma rozstaniami i scenami zazdrości, ale ostatecznie zdecydowali się być razem.

4 lutego 1989 roku, po roku i ośmiu miesiącach znajomości, Zenon i Danuta wzięli ślub w kościele Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim. Wesele odbyło się w sali Cechu Rzemiosł Różnych i zgromadziło około 250 gości. W tym samym roku, 1 sierpnia, na świat przyszedł ich syn, Daniel. Obecnie Zenon i Danuta Martyniukowie nadal tworzą szczęśliwe małżeństwo, wspierając się nawzajem zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Zenon często podkreśla, że Danuta jest kobietą, z którą chce spędzić resztę życia.

Metamorfoza Danuty Martyniuk

Relacja Martyniuków do dziś wzrusza fanów. Niedawno szerokim echem odbiła się metamorfoza żony wokalisty. Danuta Martyniuk wystąpiła w klipie męża, a fani okrzyknęli ją "polską Shakirą". W teledysku do piosenki "Tańcz" w wykonaniu Zenka i Sławomira, wystąpiły ich żony, ale szczególną atencją cieszyła się właśnie Danuta: "Wow pani Danuta jak się zmieniła z wyglądu" - pisali. A sama zainteresowana nie ukrywa, że w ostatnich latach schudła ponad 20 kg, a także korzysta z zabiegów medycyny estetycznej.

Instagram @zenonmartyniuk_akcent