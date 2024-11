Wizyta księcia Williama w Irlandii Północnej miała na celu promocję edukacji oraz współpracy akademickiej w regionie. Niestety, podczas uroczystości na Ulster University doszło do incydentu, który odbił się szerokim echem w mediach. Nieprzychylna reakcja publiczności wynika z tego, że książę William nie angażuje się w sprawy Palastyny i Gazy, gdzie obecnie trwa wojna. Gdy ukochany księżnej Kate opuszczał Uniwersytet, tłumy skandowały: "Wolna Palestyna".

Książę William wygwizdany i wybuczany

Kiedy książę William przybył na teren uczelni, wśród tłumu pojawiły się gwizdy i buczenie. Zgromadzeni wyrażali swoją dezaprobatę wprost, nie kryjąc emocji wobec przedstawiciela brytyjskiej rodziny królewskiej. Zdarzenie miało miejsce tuż po spotkaniu z pracownikami uczelni i studentami, gdy książę Walii opuszczał budynek i w towarzystwie swoich ochroniarzy szedł w stronę auta.

Książę William, znany ze swojej opanowanej natury, zareagował spokojnie i profesjonalnie. Wbrew trudnej sytuacji, nie dał po sobie poznać zdenerwowania. Zachował zimną krew i z uśmiechem machał do zgromadzonego wokół Uniwersytetu tłumu. Jego postawa została pozytywnie oceniona przez media, które podkreślają, że książę dobrze radzi sobie w każdej sytuacji.

Rozległe buczenie i krzyki zostały uchwycone na nagraniu przez reportera Belfast Telegraph, Kurtisa Reida, który udostępnił je w serwisie "X". Zgromadzony tłum domagał się od przyszłego króla większego zaangażowania w sprawy Palestyny i Gazy, krzycząc hasło: "Wolna Palestyna".

Link do nagrania: TUTAJ.

Incydent w Irlandii Północnej to kolejny przykład trudności, z jakimi musi się mierzyć rodzina królewska. Zdania na temat incydentu są podzielone. Niektórzy komentatorzy uważają, że reakcja publiczności była nieodpowiednia, a drudzy, że powinna zmotywować go do działania.

Wizyta księcia Williama na Ulster University w Irlandii Północnej była nie tylko okazją do promocji edukacji, ale również testem jego zdolności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Mimo gwizdów i buczenia, książę zaprezentował się jako osoba opanowana i oddana swoim obowiązkom. Ten incydent może jednak przypomnieć o istniejących podziałach i wyzwaniach, przed którymi stoi brytyjska rodzina królewska.

