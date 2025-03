Papież Franciszek opuścił szpital i wrócił do Watykanu po zakończonej hospitalizacji. Informacja ta pojawiła się po kilku tygodniach nieobecności papieża w przestrzeni publicznej. Po opuszczeniu placówki medycznej Franciszek udał się bezpośrednio do Watykanu, gdzie kontynuuje rekonwalescencję. Jego powrót do Watykanu wzbudził duże zainteresowanie mediów oraz wiernych na całym świecie, ponieważ stan zdrowia papieża od dłuższego czasu budził zaniepokojenie.

Reklama

Papież Franciszek pokazał się wiernym

Papież Franciszek przed powrotem do Watykanu po raz pierwszy od czasu hospitalizacji pojawił się publicznie. Pokazał się wiernym w oknie Polikliniki Gemelli. Papież poruszał się na wózku inwalidzkim, ale było wyraźnie widać uśmiech na jego twarzy. Nagle zwrócił się do wiernych, którzy od kilku tygodni modlą się o jego zdrowie.

Dziękuję wszystkim mówił papież.

Stan zdrowia papieża Franciszka – co wiadomo?

Dokładne informacje na temat stanu zdrowia papieża nie zostały w pełni ujawnione, jednak fakt, że opuścił szpital i pojawił się publicznie, wskazuje na poprawę jego kondycji. Przez ostatnie tygodnie Franciszek przebywał w szpitalu, gdzie przeszedł leczenie związane z problemami zdrowotnymi. Władze Watykanu zapewniły, że papież czuje się na tyle dobrze, by wrócić do swoich obowiązków w ograniczonym zakresie. Według doniesień medialnych lekarze z Polikliniki Gemelli zalecili papieżowi Franciszkowi odpoczynek przez najbliższe dwa miesiące.

Papież Franciszek spędził w szpitalu ponad pięć tygodni

Papież Franciszek trafił do Polikliniki Gemelli dokładnie 14 lutego. Trafił tam z powodu obustronnego zapalenia płuc. Niestety, w czasie pobytu w szpitalu przekazywano niepokojące wiadomości dotyczące stanu zdrowia Franciszka. Wierni na całym świecie modlili się za poprawę zdrowia głowy kościoła. W pewnym momencie świat wstrzymał oddech gdy papież Franciszek pilnie wezwał kardynałów - pojawiły się wówczas pytania, czy Franciszek zrezygnuje z urzędu. Dziś wiemy, że stan papieża poprawił się na tyle, że mógł opuścić szpital.

Zobaczcie najnowsze zdjęcia papież Franciszka!

Zobacz także:

Reklama

Maria Laura Antonelli/Shutterstock/Rex Features/East News

Domenico Stinellis/Associated Press/East News