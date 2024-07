Uprawa estragonu nie jest trudna, a zioło to ma zastosowanie w kuchni, jak i m.in. w poprawianiu trawienia. Do wzrostu potrzebuje dobrze spulchnionej i nawiezionej ziemi. Estragon sadzi się w nasłonecznionych miejscach i w minimum 40-centymetrowych odstępach.

Estragon jako przyprawa – zastosowanie w kuchni

Silny smak i aromat estragonu sprawiają, że trzeba uważać z jego dozowaniem. Nie należy też poddawać obróbce cieplnej zbyt długo liści tej rośliny, bo staną się gorzkie. Świeże listki nadają się np. do sałatek. Sprawdzą się też jako dodatek do sosów: tatarskiego, remoulade, bearnaise czy sosów francuskich. Nadaje się też do aromatyzowania octu winnego. Estragon ma zastosowanie także w przyrządzaniu ryb, owoców morza i mięs. Dobrze komponuje się z dziczyzną, drobiem, cielęciną i jagnięciną.

Estragon pasuje do potraw jajecznych i serów. Podkreśla smak wielu warzyw, np. karczochów, pomidorów, cebuli, cukinii, szparagów, kalafiorów i brokułów oraz marchewki. Choć ma intensywny smak, można go łączyć z innymi ziołami, w tym ze szczypiorkiem, czosnkiem czy cytryną. Najlepiej odda smak, jeśli do zup i gulaszów zostanie dodany kwadrans przed zakończeniem gotowania. Estragon wspomaga trawienie i działa moczopędnie, powinny go używać osoby narażone na miażdżycę.

Słonecznie i bezwietrznie – takie powinno być miejsce sadzenia estragonu

Estragon uprawia się w doniczce albo w ogródku, należy jednak pamiętać, by ziemia była odpowiednio pulchna i z dodatkiem nawozu. Ziele to lubi ziemię próchniczą i bez chwastów. Z tego powodu estragon wymaga pielenia. Najlepiej rośnie w miejscach nasłonecznionych i osłoniętych od wiatru. Estragon jest rośliną wieloletnią, bardzo łatwo się go rozmnaża – z nasion (odmianę rosyjską) albo z kłączy czy rozłogów (odmianę niemiecką/francuską). Jeśli ma być zasadzony w ogródku, należy pamiętać, by pomiędzy krzaczkami był odstęp minimum 40 centymetrów. Uprawa estragonu nie jest szczególnie trudna, ale trzeba pamiętać o regularnym ścinaniu gałązek jesienią bądź wczesną wiosną i o tym, by zabezpieczyć rośliny na zimę – boją się mrozu.

