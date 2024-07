Szałwia znana z właściwości leczniczych znajduje zastosowanie także w kuchni. Dzięki temu, że wspomaga trawienie tłuszczów, dobrze jest dodać kilka listków podczas przyrządzania tłustych mięs, np. wieprzowiny. Szałwia to przyprawa nadająca się też do potraw z ziemniaków i z pomidorów.

Mięsa i sery przyprawione szałwią

Lekko sosnowy z nutą cytrynową bądź eukaliptusową aromat i smak szałwii sprawiają, że zioło to nadaje się do przyprawiania mięs. Jako że ułatwia trawienie tłuszczów, szczególnie warto stosować ją do doprawiania wieprzowiny czy tłustego drobiu – kaczek i gęsiny. Należy pamiętać, że suszona szałwia gorzknieje i nabiera stęchłego zapachu, trzeba więc uważać, by nie przesadzić z jej ilością.

Przez to, że szałwia ma ostry smak, komponuje się z serami o intensywnym zapachu i smaku, np. gruyère, cheddarem. Nada się także do przygotowania pasty serowej z sera białego, ale jej smak zdominuje pozostałe składniki. Szałwią przyprawia się też kurczaka, węgorza oraz kiełbasę.

Szałwia w towarzystwie warzyw i pod postacią ciastek

Jako przyprawa szałwia sprawdza się w połączeniu z m.in. kapustą, grochem i dynią. Warzywa te mogą powodować wzdęcia, a dodatek szałwii pomoże temu zapobiec. Świeże listki nadadzą niecodzienny smak zupie pomidorowej. Szałwią można przyprawić również gotowane i gniecione ziemniaki, także te w formie puree.

Smak szałwii pasuje też do smaku pomidorów i cebuli, zwłaszcza w towarzystwie bakłażana. W zachodniej Europie listki szałwii przyrządza się w formie ciastek – liście zanurza się w cieście naleśnikowym i smaży na maśle. Dodatek szałwii wzbogaci smak farszu do pierogów i pieczywa. Zioła można łączyć również z masłem, a także aromatyzować nimi olej i zaprawiać ocet. Szałwia to przyprawa o wielu zastosowaniach, a stosuje się ją przede wszystkim w połączeniach wykorzystujących jej właściwości lecznicze.