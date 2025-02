Tak Izabela i Joachim Zeiske świętują Tłusty Czwartek. Bawią do łez

Izabela Zeiske, uwielbiana bohaterka "Gogglebox. Przed telewizorem", ponownie rozbawiła nas do łez! Wraz z synem Joachimem podzieliła się swoim sposobem na celebrowanie Tłustego Czwartku. Tradycja jedzenia pączków jest w ich domu obowiązkowa. A co dokładnie zdradziła przed naszą kamerą? Koniecznie musicie to zobaczyć!