Turbo Spalanie to 45-minutowy trening, który opiera się na ćwiczeniach interwałowych. Pozwala skutecznie spalać tłuszcz, ale nie poleca się go osobom początkującym.

Zestaw ćwiczeń jest dość wymagający. Idealnie sprawdzi się jako kolejny etap planu treningowego, ale na początek lepiej wybrać Skalpel Ewy Chodakowskiej lub inny trening, który pozwoli poprawić kondycję.

Zasady Turbo Spalania Ewy Chodakowskiej

Trening Turbo Spalanie opiera się na kilku zasadach:

jest to trening interwałowy, czyli ćwiczenia o małej intensywności przeplatają się z ćwiczeniami o dużej intensywności;

na początku należy zrobić rozgrzewkę, a na zakończenie – rozciąganie;

między ćwiczeniami nie ma przerwy, a za odpoczynek służy marsz;

ćwiczenia angażują całe ciało, by wzmocnić maksymalnie dużo mięśni;

mięśnie brzucha muszą być cały czas napięte;

nie można zapominać o równym oddechu.

Ćwiczenia polegają na wykonywaniu różnego rodzaju wyskoków, podskoków i wymachów. Choć wydają się niepozorne, jak np. ćwiczenie deska (ang. plank), podczas którego należy utrzymać ciało w linii prostej, to wymagają bardzo dużo energii i pracy mięśni. Cały trening razem z rozgrzewką i rozciąganiem trwa 45 minut

Choć po jego wykonaniu zazwyczaj jest się bardzo wyczerpanym, dzięki wydzielaniu się podczas wysiłku endorfin motywacja cały czas jest duża.

Efekty Turbo Spalania Ewy Chodakowskiej

Największe efekty Turbo Spalania są widocznie po miesiącu treningów. Jednak już po kilku dniach, jak tylko miną zakwasy, można odczuć pierwsze zmiany w ciele i poprawę formy.

Trening Turbo Spalanie pozwala na:

wymodelowanie sylwetki,

ujędrnienie szczególnie brzucha, ud i pośladków,

wzmocnienie mięśni całego ciała,

poprawę wydolności organizmu ,

, pobudzenie organizmu do spalania kalorii nawet po skończonym treningu,

po miesiącu – utratę kilku cm w pasie.

Podczas jednego treningu można spalić nawet 600 kalorii.

Zestaw treningowy musi być wykonywany regularnie, by przyniósł oczekiwane rezultaty. Najlepiej ćwiczyć co drugi dzień, dając ciału jeden dzień na odpoczynek i regenerację. Turbo Spalanie ma bardzo dobre opinie wśród trenujących kobiet – jest to wymagający trening, ale dzięki temu skuteczny.

Kto nie powinien ćwiczyć Turbo Spalania Chodakowskiej

Chociaż zestaw treningowy Turbo Spalanie jest bardzo skuteczny, nie każdy może go wykonywać. Z pewnością nie jest dla osób, które mają problemy ze stawami lub cierpią na dużą nadwagę. Duża liczba wyskoków dodatkowo obciąża stawy kolanowe, co na dłuższą metę może doprowadzić do kontuzji, szczególnie gdy ćwiczenia nie są wykonywane w 100% poprawnie. Nie jest to także trening dla osób, które dopiero zaczynają ćwiczyć i mają bardzo słabą formę. Wcześniej należy ją poprawić mniej wymagającymi ćwiczeniami lub choćby joggingiem.