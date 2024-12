Ewa Chodakowska to nie tylko znana trenerka, ale również prawdziwa businesswoman. Na swoim koncie ma wiele sukcesów, a jej majątek szacowany jest na ponad 200 milionów złotych. Trenerka nie spoczęła jednak na laurach i wciąż intensywnie działa. A teraz właśnie pochwaliła się kolejną wspaniałą nowiną. To naprawdę może spodobać się jej fanom!

Ewa Chodakowska przekazała radosne wieści

Ewa Chodakowska jest jedną z najpopularniejszych trenerek fitness w Polsce. Wiele Polek ćwiczyło razem z nią w swoim domu i odmieniło swoje sylwetki. Trenerka pojawiała się również w programach śniadaniowych "Dzień dobry TVN" czy "Pytanie na śniadanie" i była nawet jurorką w tanecznym show "Dance, dance, dance". 42-latka osiągnęła wielki sukces, a jej majątek szacowany jest na 220 milionów. Prywatnie trenerka jest związana z grekiem Lefteris Kavoukis, który wspiera ją na każdym kroku. Ewa Chodakowska jest już 10 lat w związku i razem z mężem prowadzi swoją działalność. Kavoukis również jest trenerem fitness.

Ewa Chodakowska to założycielka BeBio, a także współtwórczyni siedmiu marek – największej w Polsce platformy treningowej online BeActiveTV, sklepu z akcesoriami BeBio, diet online BeDiet, cateringu dietetycznego Be Diet Catering, linii zdrowych przekąsek i bio żywności BeRaw, naturalnych kosmetyków beBIO, a także dobroczynnej marki kostiumów kąpielowych Mission Swim. Teraz na swoim Instagramie trenerka pochwaliła się nowymi batonami, dostępnym w jej sklepie online.

Moje nowe batony dostępne – napisała trenerka.

Jak wiadomo, wielki sukces wiąże się również z krytyką. Ostatnio Ewa Chodakowska przyznała, że jest regularnie obrażana przez internautów. Trenerka na swoim Instagramie zgromadziła prawie 2 miliony obserwujących i choć kobiety zazwyczaj są jej wdzięczne za to, co dla nich robi, to jednak są też osoby, które nie szczędzą jej gorzkich słów.

