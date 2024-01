Niebawem Małgorzata Tomaszewska znów zostanie mamą. Do porodu została jednak jeszcze chwila, a tymczasem prezenterka pokazała, co z rana działo się z jej brzuchem. Można się zdziwić.

Kilka miesięcy temu Małgorzata Tomaszewska zaskoczyła wszystkich, dumnie obwieszczając, że spodziewa się drugiego dziecka! Od tamtej pory dość regularnie pokazuje w sieci rosnący brzuszek i opowiada o swoim samopoczuciu. Nie miała też raczej oporów, by dzielić się mniej przyjemnymi doświadczeniami, choć na szczęście, te pojawiały się sporadycznie.

Do porodu zostało już jednak niewiele czasu, a fani ze zniecierpliwieniem wyczekują dnia, w którym prezenterka ogłosi, że jej rodzina się powiększyła. Tymczasem na jej profilu możemy znaleźć nieco inną informację. Małgorzata nagrała bowiem swój ciążowy brzuszek, pokazując, czego doświadczyła.

Niektórzy mogli być zdziwieni, widząc, jak miejscami jej brzuch "podskakuje". Nie były to jednak kopniaki, jakie często zadaje mamie maleństwo, a coś zupełnie innego, choć jednocześnie powszechnie nam znanego. Chodzi o czkawkę! Małgorzata postanowiła krótko wyjaśnić fanom, w jaki sposób dziecko, znajdujące się w brzuchu, dostaje czkawki.