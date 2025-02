Na co dzień fani Ewy Chodakowskiej mogą na bieżąco śledzić jej losy za pośrednictwem mediów społecznościowych, na których gwiazda jest bardzo aktywna. Tym razem jednak wielbiciele znanej trenerki mogą zobaczyć ją na najnowszych zdjęciach wykonanych przez paparazzi. Tak gwiazda prezentuje się na co dzień - jak zwykle bardzo stylowo!

Kariera i życie prywatne Ewy Chodakowskiej

Ewa Chodakowska przyszła na świat 24 lutego 1982 roku w Sanoku. Jest znaną i lubianą trenerką fitness, trenerką personalną, influencerką, a także prezenterką telewizyjną. Była m.in. gospodynią programu telewizyjnego „Be Active. Ewa Chodakowska” na antenie Kuchnia+, gdzie łączyła tematykę fitness z poradami kulinarnymi i zdrowym stylem życia. Ponadto w 2024 roku współprowadziła program „Razem odNowa” wraz z Joanną Krupą, pomagając parom wzmocnić relacje poprzez metamorfozy fizyczne i emocjonalne.

Ukończyła Pilates Academy Athens oraz IAFA College Athens, a ogromną popularność i sympatię fanów zyskała dzięki propagowaniu zdrowego stylu życia i ćwiczeń fizycznych.

Na Instagramie, pod nazwą @chodakowskaewa, Ewa Chodakowska dzieli się z ponad 2 milionami obserwujących treściami związanymi z fitnessem, motywacją oraz zdrowym odżywianiem. Publikuje również fragmenty swoich treningów, porady dietetyczne i inspirujące historie swoich podopiecznych.

Prywatnie jest szczęśliwą żoną Lefterisa Kavoukisa, greckiego trenera personalnego, którego poznała podczas pobytu w Grecji. Para pobrała się 9 września 2013 roku.

Ewa Chodakowska "przyłapana" przez paparazzi z torebką za 100 tys. złotych

Ostatnio paparazzi "przyłapali" Ewę Chodakowską, gdy ta załatwiała sprawunki na mieście. W mroźny, lutowy dzień, znana trenerka postawiła na prostą, zimową stylizację. Gwiazda wybrała ciepły, beżowy płaszcz, jeansowe spodnie z szerokimi nogawkami oraz wygodne obuwie w beżowym odcieniu i białą czapkę.

Szczególną uwagę zwraca jednak stylowy dodatek, który Ewa Chodakowska dobrała do swojej stylizacji. Mowa o torebce Hermes Birkin, która kosztuje tyle, co dobre auto! Aby mieć ją w swojej garderobie trzeba bowiem liczyć się z wydatkiem ok. 100 tys. złotych.

Tego dnia znana trenerka postawiła też na pełną naturalność i całkowicie zrezygnowała z makijażu. Zobaczcie sami najnowsze zdjęcia Ewy Chodakowskiej!

