Za nami kolejna Wielka Aukcja Charytatywna "Top Charity 2023" zorganizowana prze fundację Omeny Mensah. W wydarzeniu brały udział największe polskie gwiazdy - m.in. Małgorzata Rozenek, Basia Kurdej-Szatan czy Ewa Chodakowska. Okazuje się, że to właśnie wystawiony przez trenerkę Tydzień Metamorfozy na Malediwach osiągnął rekordową kwotę - aż 2 miliony złotych. Co na to Ewa?

Ewa Chodakowska wzruszona sukcesem na gali Omeny Mensah

W 90 minut na Wielkiej Aukcji, zebrano 14.000.000 zł! Ha! To jeszcze nic! Omenaa i Rafał z miejsca podwoili te kwotę, dokładając od siebie kolejne 14 mln zł! Łącznie 28 mln zł! KOSMOS - tak Ewa Chodakowska podsumowała udział na gali "Top Charity 2023". Dodała również:

Na aukcje wystawiłam Tydzień Metamorfozy, na Malediwach w hotelu @movenpickkuredhivarumaldives ze mną i z moim teamem, dla aż 10 osób.. który został wylicytowany … UWAGA! za 2.000.000 zł.

Okazuje się, że w ten sposób pobiła absolutny rekord:

Kogo przebiłam, nie mam świadomości, ale wiem, że jest to najwyżej wylicytowana emocja - mówi nam Ewa.

Gwiazda dodała:

W pomaganiu chciałabym, żebyśmy wszyscy się prześcigali, żeby to była najpiękniejsza konkurencja, żebyśmy to robili jako przyjaciele, a nie wrogowie - tłumaczy trenerka.

Zobaczcie naszą rozmowę z Ewą.

