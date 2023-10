Ewa Chodakowska z chęcią dzieli się z fanami nie tylko kolejnymi nowinkami dotyczącymi różnorodnych ćwiczeń czy treningów, ale także chwilami z prywatnego życia. Teraz pokazała zdjęcia z chrztu syna jej dobrej przyjaciółki. Kreacja gwiazdy oburzyła niektórych internautów.

Jak wiadomo, Ewa Chodakowska od wielu lat dzieli swoje życie między Polskę, a Grecję. Pierwszy raz przyjechała tam, jak była bardzo młoda, bo w Grecji mieszkały jej dwie siostry i często bywał tato. Szybko zakochała się w tym kraju i ludziach, którzy celebrują każdą chwilę. Na miejscu znalazła partnera i wiernych przyjaciół, z którymi cały czas ma kontakt. Z jedną z najbliższych sobie osób, czyli Amaryllis Economou, zna się już 13 lat, a teraz została matką chrzestną jej dziecka, Ewaggelosa. W niedzielę 9 lipca pokazała w mediach społecznościowych zdjęcia z tej niezwykłej uroczystości. W poście podzieliła się także życzeniami, które złożyła synkowi przyjaciółki.

- Z Amaryllis Economou znamy się ponad 13 lat. To coś więcej niż przyjaźń... To siostrzeństwo dusz, to ponadwymiarowa relacja. Kiedy w lutym zeszłego roku urodził się jej synek, odwiedziłam ją w szpitalu i prosto z serca pobłogosławiłam słowami jej dzieciątko... Dziś pełna emocji, dziele się z Tobą życzeniami, które usłyszał mój Synek Chrzestny - tak w dniu narodzin, jak i w dniu Chrztu Świętego - zaczęła post Ewa Chodakowska.