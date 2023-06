Kamila z "Rolnik szuka żony" należy do grona osób, które chętnie dzielą się swoim życiem na Instagramie. Uczestniczka hitowego show stacji TVP1 na bieżąco zamieszcza nowe relacje w sieci, ale niestety, tym razem przyszła do fanów z dość nieciekawymi wieściami. Jak przyznała, ostatnio w jej życiu jest mnóstwo nerwów i stresu. Co dzieje się w życiu Kamili Boś? Sprawdźcie szczegóły.

"Rolnik szuka żony": Kamila w smutnym wyznaniu: "U mnie to nie jest tylko słodki lukier"

Kamila Boś jest jedną z najpopularniejszych uczestniczek z programu "Rolnik szuka żony". Choć od jej występu w show minęło już sporo czasu, to jednak rolniczka w dalszym ciągu cieszy się ogromnym zainteresowaniem fanów. Ostatnio Kamila z "Rolnik szuka żony" chwaliła się kolejną metamorfozą swojej fryzury, ale teraz niestety, przekazała swoim fanom dość smutne wieści.

Kamila wyznała, że ostatnio w jej życiu jest mnóstwo ciężkiej pracy, stresu i nerwów. Sytuacja ta niestety doprowadziła do tego, że rolniczka nie czuje się najlepiej.

- Mogłabym pojawić się tutaj i udawać, że jest super... To były turbo ciężkie dni. Przez miesiąc w pracy ciągle pod górkę, ale ostatnie 4 dni mocnego stresu, nerwów, walki o swoje, dosłownie mnie rozwaliły. Okres letni zawsze w pieczarkach jest słabszy, więc oby do września. Po co to pisze... Żebyście wiedzieli, że u mnie to nie jest tylko słodki lukier - napisała Kamila.

Rolniczka szybko otrzymała mnóstwo słów wsparcia od fanów i na szczęście równie szybko odezwała się do nich ponownie. Kamila podziękowała za wszystkie ciepłe wiadomości i już z optymizmem zapowiedziała, że to co się wydarzyło zostawia w tyle i zaczyna "działać dalej".

- Dziękuję za te wszystkie wspierające wiadomości. Na szczęście należę do osób, to co się wydarzyło, to się wydarzyło, a teraz działamy dalej. Po burzy zawsze wychodzi słońce - napisała uczestniczka "Rolnik szuka żony".

Trzymamy kciuki, aby Kamili jak najszybciej udało się pokonać wszystkie przeciwności i życzymy jej wszystkiego dobrego!