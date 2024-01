W show-biznesie pojawiła się kolejna afera! Tym razem chodzi o Caroline Derpienski i jej ostrą ocenę programu "Razem odNowa", który prowadzą w TVN Ewa Chodakowska i Joanna Krupa. Wszystko przez to, co wydarzyło się w drugim odcinku. Monika i Patryk zgłosili się po pomoc, a w tle ich problemów była zdrada uczestniczki. Caroline zabrała głos, a na odpowiedź Ewy Chodakowskiej nie trzeba było długi czekać. Teraz Derpienski uderza w prowadzącą i pisze wprost, o dzieciach pary, które muszą się zmierzyć z tą trudną sytuacją i problemami, które ich rodzice ujawnili przed całym krajem.

Caroline Derpienski uderza w Ewę Chodakowską

Po emisji drugiego odcinka programu "Razem odNowa" Caroline Derpienski zdecydowała napisać do męża uczestniczki i bez ogródek stwierdziła, że powinien on zostawić swoją partnerkę, która już raz go zdradziła i może to zrobić ponownie. Monika nie ukrywała złości i napisała do modelki:

Jakim PRAWEM @carolinederpienski piszesz do mojego męża?! Wara od mojej rodziny! Program skończył się dawno temu, jesteśmy dalej razem i jesteśmy SZCZĘŚLIWI !!! P.s. Nie liczą się tylko dollarsy, ale miłość i szacunek drugiej osoby, od której Ty NIGDY tego nie zaznasz. napisała uczestniczka do Caroline.

Po stronie uczestników stanęła też Ewa Chodakowska, która napisała wprost, że od czasu programu minęło już siedem miesięcy, a Monika i Patryk nadal są razem. Trenerka dodaje, że wiadomości Caroline burzą ich spokój i wywołują nową lawinę krytyki, z jaką musi mierzyć się Monika po zaskakująco szczerych wyznaniach z programu, również tych dotyczących życia intymnego pary.

Kiedy wydawałoby się, że to koniec afery, głos ponownie zabrała Caroline Derpienski. Celebrytka w relacji na Instastory opublikowała obszary wpis, w którym odnosi się do Ewy Chodakowskiej i podkreśla, że zdrady i patologiczne zachowania nie powinny być promowane:

Chodakowska Ewa po, co mnie pierwsza atakujesz w tym momencie. W#iesz o tym, że zrobiłaś źle promując zdrady, patologiczne zachowania świadomie. Próbujesz się wybielić, aby dalej otrzymywać pieniądze za działania w tym programie. Wygląda to tak jakbyś nie była jednak taka girls girl, a popierała zdrady i krzywdzenie zwłaszcza niewinnych dzieci, które muszą oglądać w telewizji jak ich mamusia (Monika) w telewizji opowiada, że ich tatuś nie zadowala ich mamusi w łóżku i nie ma wzwodu. Jak śmiesz? Pieniądze są ważniejsze niż moralność Ewo? Straciłam do Ciebie szacunek. napisała wprost Caroline.

Caroline wróciła też do wiadomości, które wysłała do Patryka z programu "Razem odNowa" i pisze wprost, że robiła to, aby otworzyć mu oczy na zachowanie jego partnerki. Modelka jest oburzona i poruszona, a takiego poniżenia uczestnika show nawet w amerykańskiej telewizji nie widziała:

Napisałam do tego chłopaczka ze wsi, wyciągnęłam rękę. Współpracuję z Playerem, więc, chcąc nie chcąc, wyświetliła mi się na TikToku okropna wypowiedź jego partnerki, Moniki. O tym, jak ten chłopak był przez nią zdradzany, że ona opowiada, że on wzwodu nie ma. Zrobiło mi się szkoda chłopaka, jak kobieta go zdradziła, zmanipulowała i wróciła do niego. Czegoś takiego nawet w amerykańskiej telewizji nigdy nie widziałam. Szok i poniżenie przed całą Polską. Miałam dobre intencje, ale chłopak nadal jest zaślepiony tą manipulantką. Przynajmniej będzie chłop mógł chodzić po wsi i pokazywać wiadomość ode mnie z dumą, że ma DM z gwiazdą, a ta kobieta dusi się z zazdrości teraz. Królowa dolarsowa czasami jest i karmą. dodała Derpienski na Instastory

Celebrytka poważnie martwi się też o dzieci pary, które po intymnych wypowiedziach Moniki w programie TVN mogą być wyśmiewane. Co więcej, Caroline Derpienski odniosła się też do osobistych doświadczeń i napisała wprost, że jej tata też dopuścił się zdrady, ale jej mama stanęła na wysokości zadania i wybrała rozstanie.

