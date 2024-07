Trudne pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej to te dotyczące finansów oraz opisania swoich słabych stron. Trudne pytania dotyczyć mogą też życia prywatnego.

Stresu związanego z rozmową kwalifikacyjną doświadcza wiele osób ubiegających się o pracę. Obawy dotyczą często trudnych pytań, które mogą paść ze strony rekrutera. Aby podczas rozmowy dobrze wypaść i czuć się pewniej, wcześniej można przemyśleć i przygotować odpowiedzi.

Trudne pytania na rozmowie kwalifikacyjnej: „coś” o sobie

„Coś” o sobie to pytanie o tyle trudne, że po pierwsze pada często na samym początku rozmowy, gdzie poziom stresu jest jeszcze wysoki, a po drugie – jest mało precyzje. Do odpowiedzi na tak postawione pytanie na szczęście można się zawczasu przygotować. Można opisać (skupiając się na aspektach zawodowych i edukacyjnych) swoją obecną sytuację, najważniejsze doświadczenia i wizję własnej przyszłości: „Jestem tegoroczną absolwentką studiów magisterskich, pisałam pracę dyplomową na temat skuteczności technik sprzedaży. W trakcie studiów zdobyłam doświadczenie zawodowe związane z obsługą klienta i przekonałam się, że praca z ludźmi daje mi dużo satysfakcji. Dlatego chciałabym wykorzystać swoje umiejętności i wiedzę, angażując się w rozwój Państwa firmy.”

Trudne pytania na rozmowie kwalifikacyjnej: słabe strony

Bezpiecznym wyjściem będzie szczere przyznanie się do jednej ze swoich słabości i wybranie takiej, która nie jest istotna dla przyszłego pracodawcy. Jeśli kandydat ubiega się o stanowisko związane z pracą biurową (gdzie nie ma konieczności przemieszczania się w celu wykonywania obowiązków), może powiedzieć: „Zdecydowanie moją słabą stroną jest nienajlepsza orientacja w terenie. Na szczęście w samochodzie pomaga mi GPS, a podczas spacerów – życzliwi przechodnie”.

Trudne pytania na rozmowie kwalifikacyjnej: pingwiny

Mogą pojawić się pytania o tyle trudne, że dość dziwaczne: „Dlaczego pingwiny nie latają?”. Zakładając, że rekrutacja nie jest w żaden sposób związana z wiedzą na temat pingwinów, to nie chodzi tu o „właściwą” odpowiedź. Takie pytanie może mieć na celu sprawdzenie, jak kandydat radzi sobie z sytuacją problemową albo czy z łatwością przychodzi mu kreatywne myślenie. Bez względu na to, co pytanie sprawdza, trzeba zachować zimną krew, wziąć głęboki oddech i znaleźć powód (mniej lub bardziej abstrakcyjny) dlaczego to właśnie pingwiny nie latają.

Trudne pytania na rozmowie kwalifikacyjnej: prywatne życie

Pytania o prywatność i plany osobiste pojawiać się nie powinny. Realia są jednak inne. Dobrze mieć zestaw neutralnych odpowiedzi: „Moje zobowiązania prywatne nie kolidowały z obowiązkami zawodowymi. Potrafię pogodzić obie te dziedziny”.

Trudne pytania na rozmowie kwalifikacyjnej: oczekiwania finansowe

Aby móc rozmawiać o finansach, trzeba wiedzieć, jakie pieniądze można zarobić na konkretnym stanowisku, z uwzględnieniem wielkości firmy oraz jej lokalizacji: „Moje wymagania mieszczą się w zakresie typowych wynagrodzeń za pracę na takim stanowisku w tym regionie”. Rozmowa kwalifikacyjna to forma spotkania biznesowego – pracodawca chce zyskać doświadczenie, wiedzę i umiejętności, a kandydat chce je zaoferować.