Widzowie "Rolnik szuka żony" czują niedosyt po finale 11. edycji i z zaangażowaniem śledzą, co dzieje się w życiach rolników i rolniczek. Ci, którzy bacznie śledzili, jakie deklaracje padły w finale, postanowili rozliczyć uczestników z tego, czy zostały dotrzymane. Wyznanie Agaty związane z Sebastianem z tej samej edycji może niektórych rozbawić.

Agata z "Rolnik szuka żony" zaskoczyła mnie żartem na temat Sebastiana

W finale 11. edycji "Rolnik szuka żony", Sebastian oficjalnie zaprosił wszystkich uczestników do siebie na gospodarstwo. Postanowił, że zorganizuje imprezę. Wówczas Marta Manowska zażartowała z "afery ręcznikowej", która miała miejsce w programie. "Buty trzeba zdjąć, ręczniki swoje". Zmieszany Sebastian nie ukrywał, że zasady panujące w jego domu już się nieco zmieniły. Po tygodniach od emisji finałowego odcinka rolnika, fani postanowili podpytać Agaty, która jest bardzo aktywna w swoich mediach społecznościowych, czy obiecana impreza miała już miejsce:

Czy była już impreza wspólna z rolnikami i rolniczkami u Sebastiana?

Takiej odpowiedzi nie mogli się spodziewać.

Instagram/wiktoriazmudatrzebiatowska

Agata z "Rolnik szuka żony" pokazała zdjęcie i przyznała, że impreza u Sebastiana już się odbyła. Postanowiła nie pominąć też hitowej aferki z 11. edycji i dodała:

Tak i niestety byłam tą pierwszą, która rzuciła ręcznik na podłogę - odpisała ze śmiechem Agata.

Instagram @agata.matuszewska.rolnik

Fani "Rolnik szuka żony" bez wątpienia pamiętają ten odcinek, kiedy Sebastian upomniał zaproszone przez siebie na gospodarstwo panie, że nie trzymają porządku w jego domu. Afera o ręcznik stała się hitem internetu, jednak do samego końca nie wyjaśniło się, która z nich rzuciła swój ręcznik na ziemię. Wygląda jednak na to, że nawet sam Sebastian podchodzi już do tej sytuacji ze śmiechem.

Chociaż nie udało mu się stworzyć w programie żadnej stałej relacji, to utrzymuje relacje przyjacielskie m. in, z Agatą oraz Wiktorią, najmłodszą uczestniczką tego sezonu. Niedawno chwalili się zdjęciami ze wspólnego wyjazdu, a fani programu cieszą się, że rolnikom udało się nawiązać takie przyjaźnie. Z pewnością łatwiej jest im przejść przez pierwsze miesiące po programie, licząc na swoje wsparcie i wzajemne zrozumienie. 11. edycja "Rolnik szuka żony" zakończyła się szczęśliwie dla dwóch par. W związkach pozostają Ania i Marcin oraz Rafał i Dominika, przed którymi pierwsze wspólne święta. Jesteście ciekawi czy podzielą się rodzinnymi zdjęciami z tego wyjątkowego wydarzenia?

