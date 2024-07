Kandydat na rozmowie kwalifikacyjnej w odpowiedzi na pytanie o mocne strony może mówić o swoich cechach i kompetencjach, dzięki którym osiągał sukcesy.

Rozmowa kwalifikacyjna to rodzaj spotkania biznesowego. Pracodawcy zależy na tym, aby zyskać jak najlepszy pakiet umiejętności, doświadczeń i wiedzy, a kandydatowi, aby przedstawić się jak najlepiej.

Kompetencje i cechy kluczowe dla stanowiska

Mówiąc o mocnych stronach można wymieniać cechy (komunikatywny, zdecydowany), można też mówić o kompetencjach (umiejętność nawiązywania kontaktu, szybkość podejmowania decyzji). Najważniejsze, aby mówić o tych cechach i kompetencjach, które istotne są dla pracodawcy i na wybranym stanowisku oraz dzięki którym firma zyska, wybierając właśnie tego kandydata.

Metoda STAR

Jest to metoda, którą wykorzystują rekruterzy do konstruowania pytań. STAR to akronim od czterech angielskich słów: Situation (sytuacja), Task (zadanie), Action (działanie) i Result (rezultat). Inaczej zabrzmi odpowiedź: „Moją mocną stroną są umiejętności organizatorskie. Współtworzyłam liczne eventy”, a inaczej ta sama mocna strona opisana metodą STAR: „Moją mocną stroną są umiejętności organizatorskie. W lipcu nasza firma zaangażowała się w targi, na których prezentowała swoją ofertę. Szef zlecił mi to zadanie (S-sytuacja). Mój cel był taki, aby profesjonalnie i atrakcyjnie zaprezentować naszą firmę na targach. Tak, by zainteresować ofertą jak największą liczbę osób (T-zadanie). Przygotowałam prezentację, odpowiednią liczbę folderów, zaprosiłam do współpracy koleżankę, która chętnie zgodziła się przedstawić firmę podczas krótkiego wystąpienia na otwarciu imprezy (A-działania). Byłam bardzo zadowolona z efektów mojej pracy, włożyłam w to dużo wysiłku i nasza firma zaprezentowała się świetnie. W rezultacie firma uzyskała trzech nowych ważnych klientów (R-rezultat).”

Pewność siebie

Umiejętność mówienia o sobie dobrze jest rozwijać. Rozmowa kwalifikacyjna to nie czas i miejsce na umniejszanie swoich atutów, sukcesów i osiągnięć. Spokojny ton, pewność w głosie, kontrola nad własnym ciałem i świadomość swoich mocnych stron pomagają w budowaniu wizerunku osoby profesjonalnej i rzeczowej. Nie wszystkim mówienie o swoich zaletach przychodzi z łatwością, dlatego można przed rozmową przećwiczyć swoje wypowiedzi. Odpowiedzi można nagrać i podczas odsłuchiwania sprawdzić, czy dla siebie samego brzmi się jako osoba pewna swoich zalet i umiejętności.

Pytanie o mocne strony to moment, w którym kandydat ma możliwość pełnego opisania swoich atutów, dzięki którym firma, która go zatrudni, odniesie korzyści. Taką okazję trzeba dobrze wykorzystać.